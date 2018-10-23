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Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Başladı

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : KKTC Kalkınma Bankası’nın ev sahipliğinde Dünya Kalkınma Finans Kurumları Federasyonu üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen “Kalkınma Finans Enstitüleri ve Yeşil Ekonomi  Forumu” başladı.

Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Başladı

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : KKTC Kalkınma Bankası’nın ev sahipliğinde Dünya Kalkınma Finans Kurumları Federasyonu üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen “Kalkınma Finans Enstitüleri ve Yeşil Ekonomi  Forumu” başladı.

23 Ekim 2018 Salı 09:20
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Başladı

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : KKTC Kalkınma Bankası’nın ev sahipliğinde Dünya Kalkınma Finans Kurumları Federasyonu üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen “Kalkınma Finans Enstitüleri ve Yeşil Ekonomi  Forumu” başladı.

Bugün saat 11.00’de başlayan ve iki gün sürecek Forum, Acapulco Otel’de gerçekleştiriliyor. Forumda “KOBİ’lerin Yeşil Yönetimi”, “Yeşil Binalar”, “Sürdürülebilir Tarım” ve “Yenilenebilir Enerji” konuları işlenecek.

Formun açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Akıncı, bir de konuşma yapacak.

(ÖZ/HA)

 

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