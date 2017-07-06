Kalkınma Bankası’nın 23. Genel Kurulu Yarın

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de açılışına katılarak konuşma yapacağı Genel Kurul’da; Yönetim Kurulu raporu, bilanço, kar-zarar hesapları ve denetçi raporları, kar dağıtımının karara bağlanması, sermayenin 200 milyondan 300 milyon TL’ye çıkarılması, Yönetim Kurulu’nda B hisselerini temsil edecek üyenin seçimi, Denetlene Kurulu üyelerinin atanması konuları ele alınacak.

Kalkınma Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.