Kalkınma Bankası’nın 23. Genel Kurulu Yarın

Lefkoşa, 6 Temmuz 17 (.): Kalkınma Bankası’nın 23. Olağan Genel Kurulu yarın toplanacak.
Kalkınma Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.
Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de açılışına katılarak konuşma yapacağı Genel Kurul’da; Yönetim Kurulu raporu, bilanço, kar-zarar hesapları ve denetçi raporları, kar dağıtımının karara bağlanması, sermayenin 200 milyondan 300 milyon TL’ye çıkarılması, Yönetim Kurulu’nda B hisselerini temsil edecek üyenin seçimi, Denetlene Kurulu üyelerinin atanması konuları ele alınacak.
(YIL/ŞEB)