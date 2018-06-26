Kalkınma Bankası’ndan Ktto’ya Bilgilendirme





Lefkoşa, 26 Haziran 18 (.):KKTC Kalkınma Bankası yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO) bilgilendirme toplantısına katıldı.KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, KTTO’nun 55’inci Dönem Meclisi’nin 8’inci toplantısı öncesinde gerçekleşen bilgilendirmede, KKTC Kalkınma Bankası 2018 Plasman Programı ve Kredi Portföyü hakkında KTTO Meclis üyelerine bilgi verildi.KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim’in de açılış konuşması yaptığı bilgilendirme toplantısında, Kalkınma Bankası Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul sunum gerçekleştirdi.Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar’ın da yer aldığı toplantıda, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu ve Genel Müdür 2. Yardımcısı İrem Ataman soruları yanıtladılar.(YIL/FEZ)FOTOĞRAFLI