Kalkınma Bankası 23. Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleştirildi (2-son)

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Konferansı’nı değerlendirerek, Kıbrıs Türkü’nün talebinin, yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri olan, iki kesimlilik, iki halkın siyasi eşitliği ve iki kurucu devletin eşit statüsü olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Rum kesiminin 48 yıldır bunları kabul etmediğini ifade etti.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “BM YETKİLERİNİN, BM PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİNDE BİR ÇÖZÜM BULUNAMAYACAĞINI AÇIK ŞEKİLDE ORTAYA KOYMASI GEREKİR”

“KIBRISLI TÜRKLERİN TALEBİ İKİ KESİMLİLİK, İKİ HALKIN SİYASİ EŞİTLİĞİ VE İKİ KURUCU DEVLETİN EŞİT STATÜSÜ…”

ATUN: “KALKINMA BANKASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ÇÜNKÜ BİZ DEVLETİMİZE İNANAN İNSANLARIZ”

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Konferansı’nı değerlendirerek, Kıbrıs Türkü’nün talebinin, yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri olan, iki kesimlilik, iki halkın siyasi eşitliği ve iki kurucu devletin eşit statüsü olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Rum kesiminin 48 yıldır bunları kabul etmediğini ifade etti.

Gelinen noktada Birleşmiş Milletler yetkililerinin artık, yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini dile getiren Özgürgün, aksi takdirde belirsizlik ortamının devam edeceğini söyledi.

KKTC Kalkınma Bankası’nın 23. Olağan Genel Kurulu bugün Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışı bu sabah gerçekleştirilen Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda 10.20’de başlayan Genel Kurul’a Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kalkınma Bankası’yla ilgili tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan Genel Kurul’da daha sonra açılış konuşmalarına yer verildi.

ÖZGÜRGÜN: “KALKINMA BANKASI YÜZ AKI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün burada yaptığı konuşmada, Kalkınma Bankası’nın ülkenin kalkınması ve ekonominin büyümesi adına yüz akı olduğunu kaydetti.

Proje bankacılığı yapan Kalkınma Bankası’nın, ilk 23 yılında kat ettiği mesafeden çok daha fazlasını önümüzdeki dönemde kat edeceğine inanç belirten Özgürgün, ülke kalkınmasının cesaret, vizyon ve ülke sevgisi gerektirdiğini ve işin özünde devlete inanmak olduğunu anlattı.

Konuşmasında Kıbrıs Konferansı’na değinen Özgürgün, “Anlaşma olmazsa hiç bir şey olmaz, anlaşma olursa her şey olur” düşüncesinin doğru olmadığını kaydetti.

Anlaşma olsun olmasın yapılması gereken ve yapılabilecek çok şey olduğunu kaydeden Özgürgün, Kıbrıs Konferansı’nda yaşananların yıllar öncesinden yaşanan süreçlerin sonucu olduğunu kaydetti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN TALEBİ İKİ KESİMLİLİK, İKİ HALKIN SİYASİ EŞİTLİĞİ VE İKİ KURUCU DEVLETİN EŞİT STATÜSÜ…”

Kıbrıs Türkü’nün talebinin yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri olan, iki kesimlilik, iki halkın siyasi eşitliği ve iki kurucu devletin eşit statüsü olduğuna işaret eden Özgürgün, 48 yıldır Kıbrıs Rum kesiminin bunları kabul etmediğini ifade etti.

Gelinen noktada Birleşmiş Milletler yetkililerinin artık, yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde böyle bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini dile getiren Özgürgün, aksi takdirde belirsizlik ortamının devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs Rum Meclisi’nden geçen ENOSİS kararına da değinen Özgürgün, görüşmelerin bu kararın gölgesinde gerçekleştirildiğini de anlattı.

Tek isteği eşitlik ve insanca yaşamak olan Kıbrıslı Türk halkının, Kıbrıs Rum halkı kadar düzgün bir yaşamı hak ettiğini vurgulayan Özgürgün, Kıbrıslı Türklerin, Yunanistan’a ilhak diyenlere karşı hiçbir zaman Türkiye’ye ilhak gibi söylemlerde bulunmadığını da kaydetti.

Annan planına “evet” diyen Kıbrıs Türk halkının üzerinden spor ve kültür ambargolarının bile kaldırılmadığına işaret eden Özgürgün, öte yandan Kalkınma Bankası’nın, girişimci ruhuyla yapılabileceklere ve Kıbrıs Türkü’nün başarabileceklerine örnek olduğunu kaydetti.

ATUN: “KALKINMA BANKASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ÇÜNKÜ BİZ DEVLETİMİZE İNANAN İNSANLARIZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da konuşmasına, Kalkınma Bankası’nı bugünlere taşıyanlara teşekkür ederek başladı.

“Kalkınma Bankası bizim için önemli çünkü biz devletimize inanan insanlarız” diyen Atun, Bankanın çalışmalarını, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “ KKTC’nin her bölgesi eşit şekilde gelişebilmelidir” vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğini anlattı.

Bugün artık, “Mersin kapısı aşılamaz” sloganlarına inat Kıbrıslı Türk üreticilerin ürünlerini yurt dışına ihraç ettiğine işaret eden Atun, yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmalardan da bahsetti.

Kalkınma Bankası kredi tahsilat oranının hükümette oldukları dönemde arttığını kaydeden Atun, bu oranın son dönemde yüzde 95’lere çıktığını aktardı.

“BÜTÇENİN YÜZDE 70’İ OLAN DOLAYLI GELİRLER MERKEZİ DEVLETE…”

Konuşmasında, Kıbrıs Konferansı konusuna da değinen Atun, müzakereler çerçevesinde yapılan bilgilendirme toplantılarında kendisine, olası bir anlaşma sonrası Kuzey’de toplanan dolaylı gelirlerin merkezi devlete kalacağı bilgisi verildiğini kaydetti.

KKTC bütçesinin yüzde 30-35’lik kesiminin doğrudan gelirler, yüzde 65-70’lik kesiminin ise dolaylı gelirlerden oluştuğunu belirten Atun, bunun bütçede yüzde 70’lik bir kayıp anlamına geleceğini anlattı.

Olası bir çözümde AB’nin altyapı desteği vereceğinin söylendiğine de değinen Atun, Türkiye Cumhuriyeti’nin altyapı çalışmaları için verdiği desteklere işaret ederek, bu durumda AB’nin ne için altyapı desteği vereceğini sordu.

SUCUOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİ ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise konuşmasında, sağlık turizminin önemine değindi. Ülkedeki sağlık turizmi sektörünün gelişmesi için yapılan çalışmalardan bahseden Sucuoğlu, yine de atılması gereken pek çok adım olduğunu ifade etti.

Ülkenin ikliminin, sahillerinin, havasının ve sakinliğinin sağlık turizmi için büyük avantaj sağladığını dile getiren Sucuoğlu, öte yandan hastanelerdeki otelcilik hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

AKYÖN: “KREDİ ALANLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Akyön ise önümüzdeki dönemde kredi alanlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Akyön, bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanları tespit edebilmek için sektör temsilcileriyle görüşmeler yapacaklarını da anlattı.

İBRAHİMOĞLU: “8. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRMENİN ONUR VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu burada yaptığı konuşmada,4 yıllık görev süresinde 8’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İbrahimoğlu’nun basına dağıtılan tam konuşma metninde Kalkınma Bankası’nın faaliyetleriyle ilgili detaylara da yer verildi.

23 yıl önce Bankanın kuruluş sermayesi bugünkü karşılığı ile 100 bin TL iken, bugün ödenmiş sermayesinin 184 Milyon TL’yi aştığı belirtilen metinde, “Bugün gerçekleştireceğimiz 23. Yıllık Olağan Genel Kurul gündeminde de yer aldığı üzere değerli hissedarlarımızın onayı ile sermayemizi 200 Milyon TL’den 300 Milyon TL’ye yükseltmeyi öngörüyoruz” denildi.

Metinde bankanın kuruluşundan bugüne, kredi kullanan toplam 813 yatırımcıdan 441’inin Bankaya olan mükellefiyetlerini yerine getirdiği ve borçlarını kapattığı da kaydedildi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul’a geçildi. Genel Kurul’un gündeminde sermayenin 200 milyondan 300 milyon TL’ye aktarılması ve B hisselerini temsil edecek üyenin seçilmesi de bulunuyor.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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