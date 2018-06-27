Kalkınma Bankası Yönetiminden Sanayi Odası’na Ziyaret!



KKTC Kalkınma Bankası yönetiminin,Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek, KKTC Kalkınma Bankası 2018 Plasman Programı ve Kredi Portföyü hakkında bilgi verdiği bildirildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan KTSO Başkanı Candan Avunduk,mevcut bankacılık kurallarının dar olduğunu belirterek, “Bunu birlikte çalışarak aşacağız. Bizlerin ucuz finansmana erişmesi gerek” dedi.

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim, Genel Müdür Saffet Barutçu, Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul ve Genel Müdür 2. Yardımcısı İrem Ataman’ın katıldığı toplantıda, “KKTC Kalkınma Bankası 2018 Plasman Programı ve Kredi Portföyü” hakkında sunum yapıldı.

