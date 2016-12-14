Kalkınma Bankası'nın Genel Kurulu Yapıldı

Kalkınma Bankası’nın 19, 20, 21 ve 22. Dönem Olağan Genel Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Kalkınma Bankası’ndan bugüne dek 794 özel ve tüzel kişiye 300 milyon dolara yakın kredi sağlandığı ve bu meblağın şu an için 198 milyon 288 bin dolarlık kısmının tahsil edildiği açıklandı.

ÖZGÜRGÜN: “KALKINMA BANKASI YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMIMIZIN TEMEL DİREKLERİNDEN BİRİ”

ATUN: “KALKINMA BANKASI KREDİLERİNİN YÜZDE 39’U TURİZME, YÜZDE 23’Ü SANAYİYE VE YÜZDE 20’Sİ EĞİTİME GİTTİ… AYRICA 30’U AŞKIN SEKTÖRE DE KREDİ SAĞLANDI”

ATAOĞLU: “İNGİLTERE’DE YAŞAMINI SÜRDÜREN 3. VE 4. NESİL KIBRISLI TÜRKLERİ ADA’YA ÇEKMENİN FORMÜLÜ OLARAK KONUT YAPMAK VE UZUN VADELİ KREDİLERLE ÖDEME PLANLARI DÜŞÜNÜYORUZ”



SUCUOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN TURİST, KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN ÜLKEYE GELENDEN 7 KAT DAHA FAZLA KATKI YAPIYOR”

UZUN: “KALKINMA BANKASI BUGÜNE DEK 794 ÖZEL VE TÜZEL KİŞİYE 300 MİLYON DOLARA YAKIN KREDİ SAĞLADI”

İBRAHİMOĞLU: “HEDEF 2 MİLYON TL SERMAYE”

Kalkınma Bankası’ndan bugüne dek 794 özel ve tüzel kişiye 300 milyon dolara yakın kredi sağlandığı ve bu meblağın şu an için 198 milyon 288 bin dolarlık kısmının tahsil edildiği açıklandı.

Kalkınma Bankası’nın 19, 20, 21 ve 22. Dönem Olağan Genel Kurulu toplantısı bugün yapıldı.

Kalkınma Bankası’nda saat 11.00 de protokol konuşmalarıyla başlayan genel kurul toplantısına, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu katıldı.

İBRAHİMOĞLU: “HEDEF 2 MİLYON TL SERMAYE”

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, toplantıya ilk kez bir başbakanın katıldığına işaret ederek, daha önce yapılamayan 19, 20, 21 ve 22. dönem genel kurullarının toplu halde yapılacağını kaydetti.

İbrahimoğlu, Kalkınma Bankası’nın sermayesini 2 milyon TL’ye çıkarma hedefi bulunduğunu kaydederek, daha geniş kitlelere ulaşmak KOBİ’lere finansman erişimini kolaylaştırmak ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı koymak istediklerini belirtti.

İbrahimoğlu, hükümet programı oluşturulması aşamasında Kalkınma Bankası’nın fikirlerinin de alınmış olmasından dolayı hükümet yetkililerine teşekkür ederek, her ülkenin bir kalkınma bankasına ihtiyacı olduğunu, KKTC Kalkınma Bankası’nın iyi yetişmiş çalışanlarıyla diğer bankaların giremediği riskli yatırım noktalarına da girebildiğini anlattı.

UZUN: “794 KİŞİYE 300 MİLYON DOLAR KREDİ”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken, dört bakanın programlarına ara vererek genel kurul toplantısına katılmasının KKTC’de ekonomiye verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Uzun, bugüne dek Kalkınma Bankası’ndan 794 özel ve tüzel kişiye 300 milyon dolara yakın kredi sağladığını aktararak, bu meblağın şu an için 198 milyon 288 bin dolarlık kısmının tahsil edildiğini ve diğer tahsilâtlar için azami çabanın banka tarafından harcandığını dile getirdi.

Uzun, eğitim, turizm, sağlık konularında ciddi krediler sağlandığını ifade ederek, KKTC’deki özel hastanelerin biri dışında tümünün Kalkınma Bankası kredilerinden faydalandığını belirtti.

SUCUOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN TURİST, KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN ÜLKEYE GELENDEN 7 KAT DAHA FAZLA KATKI YAPIYOR”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli görüldüğü zaman kendilerinin de bu kredilerden faydalanabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, sağlık turizminin önemine dikkat çekerken, TC ve AB’de sağlık turizminin ülke ekonomisindeki payından bahsetti.

KKTC’nin havası, suyu, çevresi ve insani konularında avantajlı olduğunu, tek eksiğin altyapı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, sağlık turizmi için Ada’ya gelen turistin, kültür turizmi için ülkeye gelen turistten 7 kat daha fazla katkı yaptığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, 24-25 Aralık’ta ilk “Sağlık Turizmi Çalıştayı”nın gerçekleşeceğini, 2017’de ikincisinin yapılacağını bildirdi.

ATAOĞLU: “TURİZM KALKINMA BANKASI DESTEĞİYLE BÜYÜYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’de turizmin Kalkınma Bankası desteğiyle büyüdüğüne işaret ederek, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek yatak sayısı sıkıntısı nedeniyle küçük yatırımcıların sıkıntılarının aşılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İngiltere’de yaşamını sürdüren 3. ve 4. nesil Kıbrıslı Türkleri Ada’ya çekmenin formülü olarak konut yapmak ve uzun vadeli kredilerle ödeme planları düşündüklerini belirten Ataoğlu, mayıs ayında İngiltere’de yapılacak temaslarla bu düşüncenin daha da anlam kazanacağını açıkladı.

Ataoğlu, tüm sektörlere ciddi katkılar yapan Kalkınma Bankası’nın katkılarının önümüzdeki dönemde de süreceğini kaydederek, bankanın yeni dönem için hedeflediği rakamların gerçekleşmesi dileğinde bulundu.

ATUN’DAN ÖZGÜRGÜN’E ŞÜKRAN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, kalkınma ve büyümeden sorumlu bakanlık olarak TC ile imzalanan ortak protokolün revize edilmesi ve uygulamaya konması nedeniyle Başbakan Hüseyin Özgürgün’e şükranlarını ifade etti.

Uzun vadeli kredilerde doğru adresin Kalkınma Bankası olduğunu dile getiren Atun, en son 2012 yılında bankanın genel kurula gittiğini, 2012 ile 2016 arasında genel kurul yapılmayışında sorumluluğun, bankanın misyonuna, kurumsallığına, yönetim ve ekibine saygı göstermeyen aradaki hükümetlerin olduğunu kaydetti.

Kurumsallaşmayı teşvik eden bankanın verdiği 300 milyon dolara yakın kredinin turizmde 17 bin 126, eğitimde 10 bin 610 yatak kapasitesi şeklinde geri döndüğünü kaydeden Bakan Atun, KOBİ’lerde 3 bin 834 makine ve teçhizata katkı yapıldığını, orana vurulduğu zaman yüzde 39 turizme, yüzde 23 sanayiye ve yüzde 20 eğitime, bunların yanında 30’u aşkın sektöre de kredilendirme sağlandığını anlattı.

“MÜMKÜN OLDUĞUNCA TL CİNSİ KREDİLENDİRME SAĞLANMALI”

Konuşmasında, kur, faiz, petrol ve enflasyon rakamlarının birlikte hareket etmesine de dikkati çeken Atun, mümkün olduğunca TL cinsinden kredilendirme ağırlığının sağlanması gerektiğini belirtti ve Kalkınma Bankası’nın 2017 planları içerisinde bunu göreceğinden emin olduğunu söyledi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇMEK ÖRNEK OLABİLİR”

Atun, yenilenebilir enerji konusuna da değinerek bu konuda işletmelerin kredilendirilmesinde Kalkınma Bankası’nın rolüne işaret etti. Atun, bankanın kendisinin de yenilenebilir enerjiye geçmesinin bu durumda bir örnek davranış biçimi olabileceğini de sözlerine ekledi.

ÖZGÜRGÜN: “YAPISAL DÖNÜŞÜM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, ekonomiye yadsınamaz katkıları bulunan Kalkınma Bankası’na emek veren kişilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, likidite sıkıntılarının aşılması, hızlı-güvenli bankacılık, KKTC’nin rekabet gücünün artırılması hedefiyle 3 yıllık dönem için “Yapısal Dönüşüm” programının uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Kalkınma Bankası’nı da bu hedeflerin temel direklerinden biri olarak gördüklerini anlatan Özgürgün, özel sektörün yatırım finansmanının desteklenmesini istediklerini ve bunun devam edeceğini ifade etti.

Sektörlerin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin önemine işaret eden Özgürgün, hızlı ve güvenli bankacılığa destek vermenin hükümetlerin görevleri arasında yer aldığını da ifade etti.

Özgürgün, genel kurulun özelde bankaya, genelde ülkeye hayırlı olmasını da diledi.