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Kalkınma Bankası: “Kredilendirme Faaliyetleri İle İlgili İddialar Asılsız”

KKTC Kalkınma Bankası, bazı gazetelerde yer alan “Kalkınma Bankası’nın ayrıcalıklı muamele yaptığı” şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kalkınma Bankası: “Kredilendirme Faaliyetleri İle İlgili İddialar Asılsız”

KKTC Kalkınma Bankası, bazı gazetelerde yer alan “Kalkınma Bankası’nın ayrıcalıklı muamele yaptığı” şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 12:54
Kalkınma Bankası: “Kredilendirme Faaliyetleri İle İlgili İddialar Asılsız”
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KKTC Kalkınma Bankası, bazı gazetelerde yer alan “Kalkınma Bankası’nın ayrıcalıklı muamele yaptığı” şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kalkınma Bankası’yla ilgili iddialar  üzerine Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sayılı yazılı açıklama yaptı.

Sayılı, açıklamasında “Son günlerde, bazı yayın organlarında yer alan ve kurumsal imajımızı zedelemeyi hedefleyen kasıtlı haberlerde, Bankamızın yatırımcılara sağladığı kredilendirme faaliyetleri ile ilgili asılsız iddialarda bulunulmaktadır” dedi.

Kalkınma Bankası’nın özel kişilere ve şirketler mukayyitliğine tescillenmiş  tüzel kişiliklere finans sağlamakta olduğunu ve yalnızca ülke ekonomisine ilave katma değer kazandıracak projelere kredi sağlamadığını belirten Sayılı, Banka’nın faaliyetleri itibarıyla Sayıştay denetimine açık bir kurum olduğunu kaydetti.

Sayılı “Yatırımcıların kredi başvurularının bankamızca mali, ekonomik ve teknik olarak değerlendirilirken, kredi başvurusunda bulunan özel ve tüzel kişiliklerin siyasi görüşleri değil, sektörel bazda 47/2000 sayılı Teşvik Yasasının öngörüsü,  ilgili resmi kurumların onay izinleri ve Bankamızın yasal mevzuatı dikkate alınmaktadır” dedi.

Kalkınma Bankası’nın proje bankacılığı alanında KKTC’de bir  ilk ve uluslararası temsiliyeti olan uzman bir kuruluş olduğunu, Dünyada tüm kalkınma  bankalarında olduğu gibi, KKTC Kalkınma Bankası’nda da projelerde öngörülen yatırımların sadece belirli bir kısmının finanse edildiğini ifade eden Sayılı, yatırımcının öngörülen yatırımın genelde yüzde 50’sini kendi özkaynakları ile karşılamasının esas olduğunu, onaylanan hiçbir kredi limitinin, yatırım gerçekleştirilmeye başlanmadan kullandırılmadığını, kredinin projede öngörülen işler gerçekleştirildikten sonra, hak ediş esasına göre, teminat karşılığında  ve kontrollü olarak kullandırıldığını anlattı.

Banka Yönetim Kurulu’nun Nisan 2014 itibarıyla 21 milyon 190 bin Amerikan Doları kredi başvurusunu onayladığını, bu kapsamda 3 milyon 451 bin Amerikan Doları tutarında kredinin de kullandırıldığını belirten Sayılı, söz konusu dönemde eğitim sektörünün ihtiyaçlarına bakılarak değerlendirilen ve kredi onayı verilen yurt projelerinin yaratacağı ek yatak kapasitesinin 3 bin 767 yatak ve 251 istihdam olduğunu belirtti.

BANKANIN KREDİ TAHSİLÂT ORANI YÜZDE 76

Sayılı, Kasım 2013 ile Kasım 2014 döneminde,  önceki yıllarda kullandırılan kredilerin geri dönüşünden 15 milyon 301 bin USD tahsilât elde edildiğini Bankanın kredi tahsilât oranının yüzde 76.74 olduğunu kaydetti. Sayılı, şöyle dedi:

“Son bir yılda yapılan çalışmalarımız neticesinde, Bankanın KOBİ kredilerine yönelik geliştirdiği yeni teşvik politikaları ve kredilendirme alanının geliştirilmesi sonucunda Kalkınma Bankası kredilerini kullanan yatırımcı sayısı, geçmiş yıllara göre  artış göstermiştir.

Bu çerçevede, KOBİ’lere sunduğumuz yatırım ve işletme kredilerinin limiti yüzde elli oranında artırılmış, kredi vadesi uzatılmıştır. Kredi yelpazemiz genişletilerek, ekonomimizde çok önemli yeri olan mikro ölçekli işletmelerin de Kalkınma Bankasının uygun koşullardaki kredilerinden yararlanması sağlanmıştır.

Bankamızda ilk kez kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, kendi işini kuracak olan  kadın girişimcilere Bankamızın yasal faizinden daha düşük bir faiz uygulaması  başlatılmıştır.

Kalkınma Bankası   ve Yönetim Kurulu olarak bu ülkede proje bankacılığına şiddetle ihtiyaç olduğunun, bu doğrultuda ülke kalkınmasında  Bankamızın üstlenmiş olduğu kritik rolün farkındayız. Bugüne dek Bankamızın sürdürdüğü kredi uygulamalarına şeffaflık  ve hesap verebilirlik ilkelerimize sadık kalarak devam edeceğimizi ve ülkemize katma değer sağlayacak, devletin  teşvik politikası çerçevesinde onaylanan yatırımları destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmeyi görev biliriz.”

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