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07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

Kalkınma Bankası 23. Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleştirildi

KKTC Kalkınma Bankası’nın 23. Olağan Genel Kurulu bugün Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Kalkınma Bankası 23. Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleştirildi
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ÖZGÜRGÜN, BM’NİN KIBRIS’TA BM PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİNDE BİR ÇÖZÜM OLAMAYACAĞINI ORTAYA KOYMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

 KKTC Kalkınma Bankası’nın 23. Olağan Genel Kurulu bugün Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışı bu sabah gerçekleştirilen Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda saat 10.20’de başlayan Genel Kurul’a Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kalkınma Bankası’yla ilgili tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan Genel Kurul’da daha sonra açılış konuşmalarına yer verildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün burada yaptığı konuşmada Crans- Montana’da sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı’nı da değerlendirdi.

BM’nin Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir çözüm olamayacağını ortaya koyması gerektiğini kaydeden Özgürgün, aksi halde belirsizlik ortamının devam edeceğini dile getirdi.

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