Kalkanlı İle Güzelyurt’un Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.



Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.



Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan Kalkanlı’daki elektrik kesintisi sabah 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan Güzelyurt’taki kesinti de 09:00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



(ÖZ/HA)

