Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı

Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Kalkanlı Yaşam Evi için Kooperatif Merkez Bankası’nda bağış hesabı açıldı.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bir toplumun yaşlısına, hastasına, engellisine sahip çıkması sosyal devlet olmanın gereğidir ve aslında vefa duygusudur” ifadeleri kullanıldı.



Kalkanlı Yaşam Evi’nin daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için “Kooperatif Merkez Bankası Fon Bağış Hesap No: 10_304_6169033” hesabın katkı yapılabileceği kaydedildi.



