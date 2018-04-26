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Kalkanlı: Kabul edilemez ifadeler

Gelir ve Vergi dairesi müdürü Özdemir Kalkanlı son günlerde basında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Kalkanlı: Kabul edilemez ifadeler

Gelir ve Vergi dairesi müdürü Özdemir Kalkanlı son günlerde basında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:23
Kalkanlı: Kabul edilemez ifadeler

Gelir ve Vergi dairesi müdürü Özdemir Kalkanlı son günlerde basında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Kalkanlı açıklamasında, Yeni Bakış gazetesi tarafından “Vergi Dairesi’nde neler dönüyor? Hangi Müdür akraba ve yakınlarına vergi kıyağında bulunurken, işadamlarına problem yaratarak rüşvet almaya mı çalışıyor” ifadesi ile cep telefonlarına gönderilen mesajla başlayan ve gazetede devam eden, genelde Maliye Bakanlığı ile Gelir ve Vergi Dairesi’ni, özelde ise Maliye Bakanı ve Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarını isim de verilerek töhmet altında bırakan, rüşvet almaya çalışmakla suçlayan yazı ve ifadeler düşündürücü olup, yakışık almayan ve kabul edilemez ifadelerdir dedi. Tüm çalışanlar gibi, Gelir ve Vergi Dairesi çalışanları da özverili bir biçimde yasa ve tüzüklere uygun şekilde görevlerini yerine getirmekle mükelleftirler. Tarafsızlık ilkesi içerisinde kamu yararını da gözeterek vatandaşlara hizmet etmekte olduğunu belirten Gelir ve Vergi dairesi müdürü Özdemir Kalkanlı'nın açıklamasının tam metni şu şekildedir:

“Yeni Bakış tarafından “Vergi Dairesi’nde neler dönüyor? Hangi Müdür akraba ve yakınlarına vergi kıyağında bulunurken, işadamlarına problem yaratarak rüşvet almaya mı çalışıyor” ifadesi ile cep telefonlarına gönderilen mesajla başlayan ve gazetede devam eden, genelde Maliye Bakanlığı ile Gelir ve Vergi Dairesi’ni, özelde ise Maliye Bakanı ve Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarını isim de verilerek töhmet altında bırakan, rüşvet almaya çalışmakla suçlayan yazı ve ifadeler düşündürücü olup, yakışık almayan ve kabul edilemez ifadelerdir.

Tüm çalışanlar gibi, Gelir ve Vergi Dairesi çalışanları da özverili bir biçimde yasa ve tüzüklere uygun şekilde görevlerini yerine getirmekle mükelleftirler. Tarafsızlık ilkesi içerisinde kamu yararını da gözeterek vatandaşlara hizmet etmektedirler.

Özellikle ifade etmek gerekirse, bu hususta ve/veya herhangi bir hususta iddia ve ifadeleri güçlendirecek bilgi ve belgelerin tüm görev alanına giren ilgili kurumlarla paylaşılması bir vatandaşlık görevi olduğu gibi bizlerin de görevidir.

Bu çerçevede iddia ve önerilerin çamur at izi kalsın yaklaşımıyla değil tüm görev alanına giren ilgili kurumlarla paylaşılması esasından hareketle bunu beklemek hakkımız ve talebimizdir.

Öncelikle bu tür ifadelerin zamanlaması tarafımızdan çok manidar bulunmakta ve Yeni Bakış Ticaret Ltd. (Yeni Bakış Gazetesi) direktörü ile Gifa Holding Ltd. Direktörünün aynı kişi olduğu noktasını da vurgulamakta yarar görüyoruz.

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Şöyle ki;

  • 9 Nisan, 2018 tarihinde Yetkili Muhasipleri aracılığıyla Gifa Holding Ltd.’in hisse devri ile ilgili olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne müracaatta bulunulmuştur.
  • Aynı gün Daire personeline Gifa Holding Ltd.’in Yetkili Muhasiplerinden hisse devri ile ilgili ihtiyaç duyulan belgeler talep edilmiştir.
  • Gifa Holding Ltd.’in Yetkili Muhasipleri istenen belgelerin bir kısmını 19 Nisan, 2018 tarihinde, bir kısmını ise 24 Nisan, 2018 tarihinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuştur.

Buna rağmen, daha 23 Nisan, 2018 tarihinde cep telefonlarına gönderilen kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan, iyi niyetten yoksun, kişisel olduğunu düşündüğümüz, suçlayıcı, mesajla personelimiz baskı altına alınmaya, adeta görevini yapması engellenmeye çalışılmıştır.

Gelir ve Vergi Dairesi’ne Yetkili Muhasipleri aracılığıyla sunulan belgeler üzerinden ve bahse konu hisselerin rayiç bedellerinin tespiti açısından inceleme yapılma çalışmalarında önemli ölçüde vergi kaybına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Unutulmamalıdır ki; Gelir ve Vergi Dairesi’nin mevzuat çerçevesinde, görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde vergi kayıp ve kaçağını önlemede önemli görevleri bulunmakta, bu yönde çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ettirmektedir.

Yine unutulmamalıdır ki; Ülkemiz bir Hukuk Devletidir ve her bireyin kendi hakkını bağımsız mahkemelerimize başvurarak araması mümkündür. Bizler görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde hiçbir baskı ve sindirme politikasına taviz vermeden yolumuza devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Maliye Bakanımız ve ismi geçen personelimiz bireysel haklarını koruma maksadı ile yargı sürecini başlatmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”

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