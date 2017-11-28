KALINTILARDA KESİN KİMLİK BELİRLENDİ!

25 Aralık 1963’te K. Kaymaklı Şehit olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski K. Kaymaklı futbolcusu Hüseyin Ruso’nun bedensel kalıntıları bulundu..

Tekke Bahçesinde yapılan kazılarda çıkarılan kalıntıların DNA kontrolleri çerçevesinde Hüseyin Ruso’nun kalıntılarında kesin kimlik belirlendi.