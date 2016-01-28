Kalfalık Ve Ustalık Sınavları Yapıldı

BAKAN DÜRÜST AMAÇLARININ “KALİTELİ HİZMET VEREBİLECEK KALFALAR VE USTALAR YETİŞTİRMEK” OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kalfalık ve Ustalık Sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası iş birliğinde Atatürk Meslek Lisesi’nde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kalfalık süresini tamamlayan kalfalar ile meslek lisesi mezunlarına yönelik düzenlenen sınavlar, söz konusu kesimlerin “usta” ünvanıyla çalışması amacıyla düzenlendi.

Ustalık sınavlarının birinci aşaması olan yazılı sınavın, 11 meslek alanına ait 32 dalda düzenlendiği ve 156 kişinin katıldığı; kalfalık sınavlarının ise 3 meslek alanına ait 5 dalda düzenlendiği ve 14 kişinin katıldığı kaydedildi.

Uygulamalı sınavlara ancak yazılı sınavlarda başarılı olanların katılabileceği ifade edilen açıklamada, sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasından duyurulacağı belirtildi.

DÜRÜST

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Çıralık Yasası uyarınca düzenlenen sınavlarla ilgili açıklamasında, ustalık belgesi yanı sıra kalfalık belgesinin de verilebilmesi için Meclis’ten yasa geçirildiğini, böylece kaliteli kalifiye ara eleman yetiştirilmesini sağladıklarını söyledi.

Dürüst, “Kaliteli hizmet verebilecek kalfalar ve ustalar yetiştirilmesi için KTEZO ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz, bu amaç için devam edecektir” dedi.



