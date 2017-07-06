Kalecik'te feci kaza





Bu sabah saat 07:45 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında, Niyazi Birdal (E-23), yönetimindeki TPE 607 plakalı tur otobüsü ile yolun sağında bulunan otobüs durağında bekleyen yolcuları aldıktan sonra, dikkatsizce Karpaz istikametine doğru anayola giriş yapıp sol şeride geçmeye çalıştığı sırada karşı istikametten süratli ve dikkatsizce gelmekte olan ve yolun solunu muhafaza etmeyen Yavuz Güneş (E-43) yönetimindeki JU 677 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştığı kaydedildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonucu ağır yaralanan ve sürücüsü olduğu JU 677 plakalı salon araçta sıkışan Yavuz Güneş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Hemen ardından Güneş’in TPE 607 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Songül Ayyıldız (K-47) ile Gamze Aykırı (K-29) ile birlikte kaldırıldıkları Gazimağusa devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındıkları bildirildi.

30 YOLCU OTOBÜSTE MAHSUR KALDI

Feci kaza sonucu otobüsün kapılarının kilitlendiği ve yaklaşık 30 yolcunun bir süre panik yaşadıktan sonra dışarı çıkabildiği bildirildi.

Yavuz Güneş'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama şüphesi mevcut olduğu ifade edildi.

Güneş’in tedavisi hâlen sürüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.