banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93351
ALTIN
256.908
DOLAR
6.6954
STERLİN
8.5712
EURO
7.7369
Hiç Şaşırmadık...!
Son Dakika
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Son Dakika
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Kayıp kişi bulundu
KAYIP ŞAHIS BULUNDU
Ülkeye kanunsuz giriş yapan 2 kişi tutuklandı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Hiç Şaşırmadık...!
Kapat

“Kaldırımı İşgal Etme, Yayaları Engelleme”...

“Kaldırımı İşgal Etme, Yayaları Engelleme”...

04 Eylül 2018 Salı 10:32
“Kaldırımı İşgal Etme, Yayaları Engelleme”...

GİRNE BELEDİYESİ KAMUYA AİT KALDIRIM İHLALİNDE BULUNAN İŞLETMELERE VE TÜM MOTORLU ARAÇLARA CEZA UYGULAYACAK

Girne Belediyesi, kamuya ait kaldırım üzerine araç park edilmesi, masa, sandalye, tabela, buzdolabı, satış sergileme amacıyla ürünlerin konulması durumunda ürün ve mallara el koyup, para ve kapatma cezası uygulayacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Zabıtası, “Kaldırımı işgal etme, yayaları engelleme” ilkesinden hareketle konuyla ilgili Kurban Bayramı öncesinde ve geçtiğimiz gün çarşıda broşür dağıttı. 

GÜNGÖRDÜ: “İŞLETMELER KURALLARA UYMAYA BAŞLADI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaya, engelli ve çocuk arabaları için büyük önem arz eden kaldırım ihlallerini önlemek için yasalar çerçevesinde ceza kesilmeye başlanacağını söyledi.

Güngördü, Kurban Bayramı öncesinden başlayarak özellikle işletme sahiplerine başlanacak uygulama ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttıklarını belirterek, bir çok işletmenin yasal sınırları içerisine çekildiğini ifade etti. 

Güngördü, kaldırım ihlali yapan işletmelere ceza yanında kaldırım ihlaline neden olan ürün ya da eşyalarının toplatılacağını söyledi. 

“Daha çağdaş bir Girne” için herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Güngördü, vatandaşların konuya gereken desteğin vereceklerine inanç belirtti. 

 

Son Güncelleme: 04.09.2018 13:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hiç Şaşırmadık...!
Hiç Şaşırmadık...!
Giad’dan 10 Maddelik Öneri
Giad’dan 10 Maddelik Öneri
Laparoskopik Fıtık Kursu Tamamlandı
Laparoskopik Fıtık Kursu Tamamlandı
Besim: “ms Hastalarının Yanındayız”
Besim: “ms Hastalarının Yanındayız”
Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Hükümete “sosyal Önlem De Alın” Çağrısı
Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Hükümete “sosyal Önlem De Alın” Çağrısı
Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek
Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek
Hayvancılar Birliği Yarınki Eylemi “Bir Varoluş Eylemi” Olarak Nitelendirdi
Hayvancılar Birliği Yarınki Eylemi “Bir Varoluş Eylemi” Olarak Nitelendirdi
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü’nün 44’üncü Yıldönümü
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü’nün 44’üncü Yıldönümü
TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora’dan Yeşilırmak Mesajı
TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora’dan Yeşilırmak Mesajı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim