Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 06:47

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTI!

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTI!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTI! 

efkoşa’da dün meydana gelen kazada, dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yaya kadına çarptı. Kazada yaya Canan Özpınar’la, araçta yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya hafif yaralandı. Kazaya karışan araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu öğrenildi.

Saat 17:00 sıralarında Eski Belça mağazası karşısında yer alan kaza, paydos saati olduğu için kalabalık olan otobüs duraklarının az ilerisinde meydana geldi ve “ya otobüs durağına dalsaydı” sorusunu akıllara getirdi.

Polisten verilen bilgiye göre Ahmet Meteli (E-36) yönetimindeki KN 651 plakalı araba, Ortaköy yönüne giderken dikkatsizlik sonucu yoldan çıktı ve yolun solunda yaya olarak bulunan Canan Özpınar’a (K-39) çarptıktan sonra kaldırımdaki çitlere ve ağaca çarparak durabildi.

Araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu iddiası

Olay sonrasında ekip aracına bindirilen sürücünün ters konuşmaları dikkat çekerken, araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu iddia edildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan yanındaki Yakup Güzelkaya ve Canan Özpınar, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  

Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri olay yerinde…

Kazanın ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Cemal Özatılgan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Araç sürücüsü Meteli, polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:7/24kıbrıs 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şans Onlardan Yanaydı Şans Onlardan Yanaydı
Çok Acil Kan Aranıyor.. Çok Acil Kan Aranıyor..
5 Mile’da Merve ve Damla Şov! 5 Mile’da Merve ve Damla Şov!
Sigortasız Kalan Teknecik’te 2 Milyon Hasar Sigortasız Kalan Teknecik’te 2 Milyon Hasar
Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda Konferans Düzenleniyor Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu Gerçekleştirildi Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Şans Onlardan Yanaydı

Haberi Oku