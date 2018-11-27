Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Nüvit Gazi Hacı başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan Girne Ağır Ceza heyeti sanıkları hapse mahkûm etti. Davanın kararında öncelikle olgulara değinildi. Cumali Olcay ve Mehmet Şimşek’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan yargılandıkları belirtildi. Kararı okuyan Başkan Gazi, sanık Olcay’ın Temmuz ayı 2018 tarihinde çalışmakta olduğu Harbour Cafe isimli işletmenin mutfak bölümünde aşçı olarak çalıştığını ve arkadaşı sanık Şimşek’in yardımı ile bin 65 TL’lik kalamar ve karidesleri çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

İzlenen kamera görüntülerinde sanıkların Girne’de tespit edilip tutuklandığını kaydeden Gazi, çalınan ürünlerin sanıklar tarafından başka bir restorana verildiğinin tespit edildiğini kaydetti. “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun ciddi ve işçi ile işveren arasındaki güveni sarsan suç türlerinden olduğunu belirten Gazi, her iki sanığı yargılandıkları davadan suçlu bulup 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.