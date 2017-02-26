Kahvede Çıkan Kavgada Yaralanan Bir Kişi Yoğun Bakımda...

Doğanköy’de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki bir kişi yoğun bakımda.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Doğanköy’de bir sitede bu sabah saat 06.00 sıralarında B.G’nin (E-29) yüksek seste müzik dinlediği gerekçesiyle, B.G ile site sakinlerinden F.B (E-20) ve H.B (E-35) arasında çıkan kavgada, F.B (E-20) ile H.B’nin (E-35) B.G’yi darp ettiği sırada B.G, F.B’yi göğüs kısmından bıçakla yaraladı.

Olayda ağır yaralanan F.B kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrasında Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı. F.B’nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. B.G ve H.B tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

BAŞKASINA AİT PASAPORTU KULLANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Metehan Kapısı’ndan bugün saat 01.30 sıralarında, başkası adına düzenlenmiş İspanya pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan, isminin baş harfleri B.A (E-31) olan kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

YANGIN...

Gazimağusa’da Lüvey Kesmen adlı kişinin, dün gece, evinde koltuk üzerinde uyuduğu sırada örtündüğü battaniyenin tüplü sobaya temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda; oda içerisinde bulunan dörtlü koltuk takımı, 1 adet halı, 1 adet tüplü soba, 1 adet klima iç ünitesi, 1 adet plazma televizyon ile Fatma Kesmen'e ait bayan çantası ve içerisinde bulunan şahsi evraklar ile 1 adet fotoğraf makinesi tamamen yandı. Soruşturma sürüyor.