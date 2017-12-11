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Kahveci: “Projenin hayat bulması uzun zaman ister”

Kahveci, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın Eastmed boru hattıyla AB’ye doğalgaz aktarılması için protokol imzalaması ve bu sürece Bulgaristan'ın katılmak istemesini değerlendirdi...

Kahveci: “Projenin hayat bulması uzun zaman ister”

Kahveci, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın Eastmed boru hattıyla AB’ye doğalgaz aktarılması için protokol imzalaması ve bu sürece Bulgaristan'ın katılmak istemesini değerlendirdi...

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:23
Kahveci: “Projenin hayat bulması uzun zaman ister”
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Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın Eastmed boru hattıyla AB’ye doğalgaz aktarılması için protokol imzalamasını, bu anlaşmaya şimdi Bulgaristan'ın da katılmak istemesiyle anlaşmanın getireceği etkileri Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öğretim Üyesi Hayriye Kahveci Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'e değerlendirdi. 

“Projenin hayat bulması uzun zaman ister”

Kahveci, anlaşmanın bir siyasi niyet beyanı olduğunu belirterek, bundan önce yapılan anlaşmalarla bu anlaşmanın da benzer bir ruha sahip olduğu belirtildi. Sadece bu seferki anlaşmaya İtalya’nın da dahil olduğunu ifade eden Kahveci, ancak gerek İtalya’nın dahil oluşu, gerekse Bulgaristan’ın niyet beyanı bu anlaşmanın hemen hayata geçirileceğine yönelik bir işaret olarak kabul edilemeyeceğini söyledi. Kahveci, şu anki bölgesel siyasi koşulların tarafları bir masa etrafında bir araya getirdiğini, ancak uzun vadede böylesi bir projenin hayata geçirilebilmesi için ekonomik koşulların da olgunlaşmasının gerektiğini kaydetti. 

“Siyasi gerginlikler Türkiye’yi bypass etme girişimidir”

Kahveci şunları söyledi, “Aslına bakarsanız ben şu anki durumu Türkiye bypass oldu gibi okumuyorum. Türkiye’nin son dönemlerde yaşamakta olduğu uluslararası siyasi gerginlikleri fırsata çevirip Türkiye’yi bypass etme girişimi olarak değerlendiriyorum. Türkiye bypass edildi gibi bir sonuca varmak için bu boru hattının bitirilip faaliyete geçmiş olması gerekir ki henüz o noktadan çok uzağız.”

“Doğalgaz meselesi müzakere masasının bir unsuru değildir”

Kahveci, bu ve bunun gibi anlaşmaların Kıbrıs konusunda uzun vadede iki taraf arasında iyice zayıflamış olan güven ortamına zarar verdiğine dikkat çekerek, güvenin olmadığı ya da kurulamadığı bir ortamda barış hedefinden bir adım daha uzaklaşmaya neden olacağını söyledi. “Doğalgaz meselesi müzakere masasının bir unsuru değildir” diyen Kahveci, “Türk tarafının bu konudaki girişimleri Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kabul görmemiştir. Bu konunun müzakere masasının bir unsuru olabilmesi için masanın parametrelerinin değişmesi gerekmektedir. Bunun hayata geçeceğine dair geçmiş tecrübelere bakıldığında bir işaret algılamak mümkün değildir” dedi.

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