“kağıttan Esintiler” Uluslararası Sergi Daü Ev Sahipliğinde 30 Kasım’da Açılacak





Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Pek çok Avrupa ülkesini gezen Kağıttan Esintiler” isimli uluslararası gezici sergi, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla 30 Kasım’da Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde açılacak.DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı cuma günü, saat 18.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.Sergi 28 Aralık 2018 tarihine kadar hafta içi 10:00 – 13:00 ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Öte yandan 4 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00’de, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak ikinci sergi ise, 15 Şubat 2019 tarihine kadar hafta içi mesai saatlerinde gezilebilecek.2016 yılının nisan ayında başlayan “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” gezici sergisi, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü.(AK/YIL)