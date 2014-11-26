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Kafasına Taş Düştü Hayatı Kurtuldu

İnşaatta oynarken kafasına taş düşmesiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki

Kafasına Taş Düştü Hayatı Kurtuldu

İnşaatta oynarken kafasına taş düşmesiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki

26 Kasım 2014 Çarşamba 21:43
Kafasına Taş Düştü Hayatı Kurtuldu
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Kafasına Taş Düştü Hayatı Kurtuldu

İnşaatta oynarken kafasına taş düşmesiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Eren Filiz'in geçirdiği kaza, beyninde milyonda bir görülen kitlelerin olduğunu ortaya çıkardı.

Beyninde milyonlarca larva bulunan kist tespit edilen ve hayati riski olan Eren'in kaza sonucu yapılan tedaviyle hayatı kurtuldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Filiz ailesinin başına gelenler 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Hamza ve Gülşen Filiz çiftinin 3 yaşındaki çocuklarının inşaatta oynarken başına düşen taş oğullarının hayatını kurtardı. Evlerinin inşaatında oynarken başına taş düşen Eren, önce Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada çocuğun "başında çatlak olduğu" söylendi. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Eren için doktorlar beyin tomografisi istediğinde küçük çocuğun beyninde milyonda bir görülen kitle fark edildi.
SOKAK KÖPEKLERİNİN YAYDIĞI TEHLİKE

Sokak köpeklerinin yaydığı kist olan ve Hidatik adı verilen son derece tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya olan Eren, acilen ameliyata alınıp beyninden bir kitle çıkarıldı. Ameliyat edilmese Eren'in yaşama şansı olmadığını tesadüfen öğrenen aile, şimdi Eren'in sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.
KARACİĞERİNDE KİST TESPİT EDİLDİ

Eren'in annesi Gülşen Filiz yaşadıklarını anlatırken Allah'a şükrettiklerini belirterek şöyle konuştu: "İnşaatta oynarken kafasına taş geldi. Korkuyla hastaneye getirdik. Önce kafasında çatlak olduğunu daha sonra da kistleri tespit ettiler. Bir de durumumuz kötü olduğundan sağlıksız ortamda yaşadığı için bu duruma düştü çocuğum belki. Doktorlar kedi köpek tüyünden olabileceğini söyledi. Küçük köpeklerle sürekli oynuyorlardı. Ama hakikaten her şerde bir hayır var. Allah'ın bir mucizesi. Şu an karaciğerinde de kist tespit edildi. Onun için de patoloji sonuçlarını bekliyoruz."
"HEM ÜZÜLDÜK HEM SEVİNDİK"

Eren Filiz'in babaannesi Kısmet Filiz de evlerinin olmamasından dolayı sağlıksız ortamda yaşadıklarını ve bu yüzden küçük Eren'in rahatsızlandığını anlatarak şunları söyledi: "Çocuğum sağlıksız koşullardan dolayı böyle oldu. Kafasına taş düştü hastaneye getirdik ve getirdiğimiz gibi bunu öğrendik. Kafasındaki kistlerden ameliyat oldu. Şimdi bir de karaciğerinde kist olduğunu öğrendik. Kedi köpekten olabilir dediler. Durduğumuz ortamda çok kedi köpek var. Haliyle kaplarımız kaşıklarımız da dışarıda duruyor. Allah'a şükürler olsun, doktorlarımızdan da Allah razı olsun. Biz taş düştü diye getirdik bu durumu öğrenince çok üzüldük ama bir yandan da şükür ettik. Doktorlar da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ve bunun bir mucize olduğunu söyledi."

Eren'in doktorları kistlerin tehlike yarattığını ve eğer alınmasaydı hayati risk teşkil edebileceğini belirtti.

Aile, küçük Eren'in durumunun bu şekilde ortaya çıkması üzerine ağabeyi Baran Filiz'in de aynı hastalığı taşıdığı endişesiyle tetkik yaptırdı.  

Son Güncelleme: 26.11.2014 21:44
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Kafasına Taş Düştü Hayatı Kurtulduİnşaatta Oynarken Kafasına Taş Düşmesiyle Hastaneye Kaldırılan 3 Yaşındaki Eren Filizin Geçirdiği KazaBeyninde Milyonda Bir Görülen Kitlelerin Olduğunu Ortaya çıkardı.
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