Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108863
ALTIN
154.152
DOLAR
3.8321
STERLİN
5.1251
EURO
4.5206
Cezaevinde uyuşturucu alemi!
Cezaevinde uyuşturucu alemi!
Hem kundaklama hem cinayet!
Son Dakika
Hem kundaklama hem cinayet!
Yanarak can verdi!
Yanarak can verdi!
Lefkoşa'da İntihar Vakası
Lefkoşa'da İntihar Vakası
Flaş Haber
Lefkoşa'da İntihar Vakası
Kapat

Kadriye Bayraktar İçin Tören Düzenlendi

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu dün sabah yaşamın yitiren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanlarından Kadriye Bayraktar için bugün iş yerinde tören düzenlendi.

Kadriye Bayraktar İçin Tören Düzenlendi

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu dün sabah yaşamın yitiren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanlarından Kadriye Bayraktar için bugün iş yerinde tören düzenlendi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
Kadriye Bayraktar İçin Tören Düzenlendi
banner238

Törenin ardından Bayraktar’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere doğum yeri Kurova’ya götürüldü.

Bayraktar’ın mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı BRTK’daki tören saat 09.30’da yapıldı. Törende, Bayraktar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt kısa bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, Bayraktar’ı tanımış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ailesine ve bizlere sabırlar diliyorum” dedi.

Çavuşoğlu’nun ardından söz alan mesai arkadaşı Betül Aslan, Bayraktar’ın yazı ve şiirlerini okuyup, ani ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı. Cumhur Deliceırmak ve Hüseyin Kral da yaptıkları konuşmalarında Bayraktar ile ilgili anılarını anlattı.

BRTK’deki tören, Bayraktar’ın alkışlarla uğurlanmasıyla sona erdi.

KADRİYE BAYRAKTAR 49 YAŞINDAYDI

BRTK kültür sanat programı yapımcısı Kadriye Bayraktar dün sabah yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti.

17 Mart 1968’de doğan Kadriye Bayraktar, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda programcı olarak göreve başlayan Kadriye Bayraktar, Bayrak Radyosu’nda  “Kavramlarla Yolculuk”, “Hayat Sevince Güzel”, “Gündeme Dair Sohbetler”, “Yaz Keyfi”, “Şiire Yolculuk” ve “Gezegenin Günlüğü” programlarının yapım ve sunumunu üstlendi.

Bayraktar, BRT 1’de Betül Arslan ile birlikte 2010- 2011 yıllarında kültür, sanat, edebiyat ve aktüel haberlerin yer aldığı “Açık S” programını sundu… “Açık S” programı 2010 yılında Dış Basın Birliği Medya Ödülü aldı.

Kadriye Bayraktar’ın 12 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK, Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti...
YSK, Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti...
LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI LATİN GRUBU ÇARŞAMBA AKŞAMI KONSER VERECEK
LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI LATİN GRUBU ÇARŞAMBA AKŞAMI KONSER VERECEK
MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI...
MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI...

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim