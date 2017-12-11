Kadriye Bayraktar İçin Tören Düzenlendi

Törenin ardından Bayraktar’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere doğum yeri Kurova’ya götürüldü.

Bayraktar’ın mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı BRTK’daki tören saat 09.30’da yapıldı. Törende, Bayraktar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt kısa bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, Bayraktar’ı tanımış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ailesine ve bizlere sabırlar diliyorum” dedi.

Çavuşoğlu’nun ardından söz alan mesai arkadaşı Betül Aslan, Bayraktar’ın yazı ve şiirlerini okuyup, ani ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı. Cumhur Deliceırmak ve Hüseyin Kral da yaptıkları konuşmalarında Bayraktar ile ilgili anılarını anlattı.

BRTK’deki tören, Bayraktar’ın alkışlarla uğurlanmasıyla sona erdi.

KADRİYE BAYRAKTAR 49 YAŞINDAYDI

BRTK kültür sanat programı yapımcısı Kadriye Bayraktar dün sabah yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti.

17 Mart 1968’de doğan Kadriye Bayraktar, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda programcı olarak göreve başlayan Kadriye Bayraktar, Bayrak Radyosu’nda “Kavramlarla Yolculuk”, “Hayat Sevince Güzel”, “Gündeme Dair Sohbetler”, “Yaz Keyfi”, “Şiire Yolculuk” ve “Gezegenin Günlüğü” programlarının yapım ve sunumunu üstlendi.

Bayraktar, BRT 1’de Betül Arslan ile birlikte 2010- 2011 yıllarında kültür, sanat, edebiyat ve aktüel haberlerin yer aldığı “Açık S” programını sundu… “Açık S” programı 2010 yılında Dış Basın Birliği Medya Ödülü aldı.

Kadriye Bayraktar’ın 12 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.