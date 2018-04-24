“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne Bağışlandı





Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün\'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 5 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne bağışlandı.Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, açılışını Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in yaptığı sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 16-19 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası, Eke Enerji, Yakın Doğu Üniversitesi, Galip Usta’nın Yeri Restoran sponsorluğunda açılan sergide 50 eser sergilendi.(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI