“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne Bağışlandı

Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün\'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 5 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne bağışlandı.
Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, açılışını Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in yaptığı sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 16-19 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası, Eke Enerji, Yakın Doğu Üniversitesi, Galip Usta’nın Yeri Restoran sponsorluğunda açılan sergide 50 eser sergilendi.
(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI