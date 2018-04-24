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“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne Bağışlandı

Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün\'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 5 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne bağışlandı.

“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne Bağışlandı

Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün\'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 5 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne bağışlandı.

24 Nisan 2018 Salı 08:20
“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne Bağışlandı
Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün\'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 5 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği\'ne bağışlandı.

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, açılışını Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in yaptığı sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 16-19 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. 

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası, Eke Enerji, Yakın Doğu Üniversitesi, Galip Usta’nın Yeri Restoran sponsorluğunda açılan sergide 50 eser sergilendi. 

(GÖZ/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

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