“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne Bağışlandı

Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen 5 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne bağışlandı.



Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, açılışını Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in yaptığı sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 16-19 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası, Eke Enerji, Yakın Doğu Üniversitesi, Galip Usta’nın Yeri Restoran sponsorluğunda açılan sergide 50 eser sergilendi.