Kadınlar Tuvaletine Çıplak Erkek Düştü!

Cinayete teşebbüs, saldırı, iffetsiz ve şehvet uyandırıcı davranışlar sergilemek suçlarından yargılanan 26 yaşındaki Cameron Shenk kaçmaya çalışırken kadınlar tuvaletine düştü





Harvard Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki Cameron Shenk cinayete teşebbüs, saldırı, iffetsiz ve şehvet uyandırıcı davranışlar sergilemek suçlarından yargılanıyor.





Cumartesi günü yaşana tuhaf olayda Logan Havaliman’ında Cameron Shenk kıyafetlerini çıkararak kadınlar tuvaletinin çatısında yerde sürünerek hareket etmeye başladı. Ardından havalandırma deliği bir anda düştü ve kadınlar tuvaletinde çıplak bir adam belirdi.







Olaydan sonra genç adam 3 kişiyi darp etti. Bir tanesi de havalimanında koridorlarda çalışan 84 yaşındaki bir adamdı. Cameron Shenk adamı kulağından ısırıp kaçtı.







İnsanların hayatını tehlikeye attğı gerekçesiyle cinayete teşebbüs, saldırı, iffetsiz ve şehvet uyandırıcı davranışlar sergilemek suçlarından yargılanmak üzere mahkemeye çıkan genç adamın babası oğlunun vahşi davranışlarını o sırada bir şeyin etkisi altında olabileceğine dayandırdı.