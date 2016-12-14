KADINLAR KONSEYİNDEN KAÜ'YE ZİYARET

KADINLAR KONSEYİNDEN KAÜ'YÜ ZİYARET



Kadınlar Konseyi Başkanı Latife Birgen ve beraberindeki konsey üyeleri geçtiğimiz günlerde KAÜ'ni ziyaret etti. KAÜ Rektörlük binası ile Osmanlı Kütüphanesini ziyaret eden konsey üyeleri Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) den çok etkilendiklerini, bu girişiminden dolayı KAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'ı ve Üniversite yetkililerini kutladıklarını belirterek,Konsey Başkanı Latife Birgen Osmanlı Kütüphanesi'nin Başkent Lefkoşa için çok güzel bir kazanım olduğunu, KAÜ yerleşkesinin tarihi Arabahmet mahallesinde bulunmasının ise surlar içinde yaşayan halk için de müthiş bir fırsat olduğununun altını çizdi.KAÜ çevresinde bulunan tarihi binaları ve eserleri de gezen Konsey üyeleri, KAÜ ile işbirliği içerisinde çalışarak bölgede yer alan Arabahmet İlkokulu çocuklarının eğitimlerine ve etüt çalışmalarına destek vermek istediklerini dile getirdiler.KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu ise Konseyin önerilerine sıcak baktıklarını ve bazı sosyal sorumluluk projelerini birlikte gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.