Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 18:30

KADINLAR KONSEYİNDEN KAÜ'YE ZİYARET

KADINLAR KONSEYİNDEN KAÜ'YE ZİYARET
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KADINLAR KONSEYİNDEN KAÜ'YÜ ZİYARET

Kadınlar Konseyi Başkanı Latife Birgen ve beraberindeki konsey üyeleri geçtiğimiz günlerde KAÜ'ni ziyaret etti. KAÜ Rektörlük binası ile Osmanlı Kütüphanesini ziyaret eden konsey üyeleri Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) den çok etkilendiklerini, bu girişiminden dolayı KAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'ı ve Üniversite yetkililerini kutladıklarını belirterek,Konsey Başkanı Latife Birgen Osmanlı Kütüphanesi'nin Başkent Lefkoşa için çok güzel bir kazanım olduğunu, KAÜ yerleşkesinin tarihi Arabahmet mahallesinde bulunmasının ise surlar içinde yaşayan halk için de müthiş bir fırsat olduğununun altını çizdi.

KAÜ çevresinde bulunan tarihi binaları ve eserleri de gezen Konsey üyeleri, KAÜ ile işbirliği içerisinde çalışarak bölgede yer alan Arabahmet İlkokulu çocuklarının eğitimlerine ve etüt çalışmalarına destek vermek istediklerini dile getirdiler.

KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu ise Konseyin önerilerine sıcak baktıklarını ve bazı sosyal sorumluluk projelerini birlikte gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku