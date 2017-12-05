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05 Aralık 2017 Salı 12:02

KADINLAR BİRLİĞİ’NDEN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK

KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİNİN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

KADINLAR BİRLİĞİ'NDEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK
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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık Ulu Önder Atatürk’ün kadına seçme ve seçilme hakkı vermesinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Birlikten yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı göstermenin çağdaş insan özelliği olduğuna vurgu yapılarak, Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların büyük katkısı olduğu kaydedildi.

Kadınların toplum hayatının her aşamasında etkin rol almasıyla ülkenin gelişiminin hızlandığını, toplumun saygınlığının daha da arttığının kaydedildiği açıklamada, kadınların her meslekte özellikle siyasi hayatta daha etkin yer alabilmelerinin yönetimde ve siyasette kaliteyi beraberinde getireceği ifade edildi.

Birlik açıklamasında, tüm kadınların, günü kutlandı.  
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