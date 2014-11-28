"Kadını Geliştirmek, Gelecek Nesli Yetiştirmektir"

EĞİTİMİ TAMAMLAYAN 28 KADINA SERTİFİKALARI VERİLDİ

SİBER: “KADINI YETİŞTİRMEK, GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRMEK ANLAMINA GELİR”

GÜRPINAR: “EĞİTİM PROGRAMI AİLE İÇİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARDIMCI OLMAYI VE DİYALOĞU ARTIRMAYI, DAHA SAĞLIKLI AİLE İÇİ İLETİŞİM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen Aile Eğitim Programı’nın Dipkarpaz’daki ilk uygulaması tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı, Dipkarpaz Belediyesi ve KKTC Telsim’in de katkı koyduğu eğitimle; “mutlu, huzurlu ve sağlıklı ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak, aile içi süreçleri işlevselleştirerek aile yaşam kalitesini artırmak, kadının sosyal ve çalışma hayatına daha çok katılımına katkı sağlamak” hedefleniyor.

Aile Eğitim Programı’nın ikinci ayağı Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek.

10 haftalık eğitimi tamamlayan 28 kursiyer Meclis Başkanı Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar ve CTP-BG İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın da katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

SİBER: “KADINI YETİŞTİRMEK, GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRMEK ANLAMINA GELİR”

Dipkarpaz Belediyesi’nin Ahşap Evleri’nde düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, kadını yetiştirmenin gelecek nesilleri yetiştirme anlamına geldiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Siber, kadının aile içi iletişimi sağlayan çok iyi bir yönetici olduğuna vurgu yaparak, verilen eğitimle aile içi iletişimin daha kolay sağlanacağını ve sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi.

Siber, daha iyi iletişim ve mutlu bireyler olmanın aileden geçtiğini, ailenin mutluluğunun da toplumun genel yapısına yansıdığını vurguladı.

GÜRPINAR: “DAHA SAĞLIKLI AİLE İÇİ İLETİŞİM...”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar da, eğitim programının; aile içi sorunların çözümünde yardımcı olmayı ve diyaloğu artırmayı, daha sağlıklı aile içi iletişim sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Gürpınar, aile ve toplumun temelinde kadının büyük rol oynadığını vurgulayarak, programın toplumsal sorunların çözümüne de katkı yapacağına inandığını kaydetti.

Eğitim programının ikincisinin Güzelyurt’ta gerçekleştirileceğini belirten Bakan Gürpınar, amaçlarının sosyal alanda en iyi hizmeti vermek olduğunu vurguladı.

ESENDAĞLI

KKTC Telsim Kurumsal Satış Müdürü Sevim Beşok Esendağlı ise, çocuklardan başlayarak toplumda mutlu bireylerin oluşmasına büyük önem verdiklerini, bu nedenle bu tür sosyal projelere destek verdiklerini söyledi.

Esendağlı, mutlu ve huzurlu aileler oluşması için katkıda bulunmaya her zaman hazır olduklarını bildirdi.

Dipkarpaz Belediyesi Asbaşkanı Osman Kaba da programa katkı koyanlara teşekkür etti.