Kadını Canlı İken Yaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Lefkoşa’da bir üniversite kampüsünde meydana gelen kan dondurucu cinayet ile ilgili olarak tutuklanan katil Suat Aşır yoğun güvenlik önlemi altında dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın huzurda bulunan zanlı Suat Aşır’ın 20 Nisan tarihinde saat 14.00 sıralarında Haspolat’ta, meydana gelen taammüden adam öldürme suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Aydın, zanlının ayrılmış olduğu imam nikâhlı eşi olan Gamze Pehlivan’ı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde süs eşyası sattığı sırada kendisini aldattığı gerekçesi ile önceden planlayarak yanında getirdiği bıçak ile 36 kez bıçakladıktan sonra yerde yatan ve henüz daha hayatta olmasına rağmen üzerine, yine yanında getirmiş olduğu benzini dökerek yaktığını söyledi.







Polis olay yerinde bulunan kişilerin müdahalesi ile oradan kaçan zanlının yol kenarında park halinde bulunan Rapa LTD isimli şirkete ait araca binerek araçta bulunan şoförü elinde bulunan bıçakla tehdit ettiğini ve kendisini Lefkoşa’ya getirmesini sağladığını belirtti. Müfettiş Muavini Durmuş Aydın zanlı Aşır’ın daha sonra araç ile Lefkoşa K. Kaymaklı bölgesinde Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerine geldiğinde araçtan indiğini ve tasarrufunda bulunan bıçağı indiği yere atarak kaçtığını söyledi.



Polis zanlının eşkâlinin tespit edilmesi üzerine araçtan indiği bölgede devriye gezildiğini ve kısa süre sonra K. Kaymaklı bölgesinde ara sokaklarda yürümekte iken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Müteveffa Gamze Pehlivan’ın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığını belirten polis ancak almış olduğu bıçak darbelerine dayanamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ilk etap da yapılan incelemede almış olduğu birçok bıçak yarası ile yüz, omuz ve sırt kısmında bulunan 2. derece yanıklar nedeni ile olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlının suçunu kabul ettiğini, müteveffanın yapılan otopsisinde üzerinde bulunan 36 bırak yarasının 12’sinin ölümcül darbe olduğunu ayrıca maktulün henüz daha yaşadığı sırada yakıldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis müfettiş muavini Durmuş Aydın mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Polis şahadetinin ardından söz alan katil Suat Aşır çok pişman olduğunu belirterek cezasını çekmeyi cezaevinde beklemeyi istediğini belirtti.



Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanı değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.