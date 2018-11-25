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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim: "hem Siyasi, Hem De Sosyal Dönüşümü Sağlama En Önemli Görev"

BESİM, HEM SİYASİ HEM DE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMANIN EN ÖNEMLİ GÖREV OLDUĞUNU BELİRTTİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim: "hem Siyasi, Hem De Sosyal Dönüşümü Sağlama En Önemli Görev"

BESİM, HEM SİYASİ HEM DE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMANIN EN ÖNEMLİ GÖREV OLDUĞUNU BELİRTTİ

25 Kasım 2018 Pazar 09:40
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Besim:
BESİM, HEM SİYASİ HEM DE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMANIN EN ÖNEMLİ GÖREV OLDUĞUNU BELİRTTİ
“POLİS ŞİDDETLE MÜCADELE BİRİMİ’NİN OLUŞTURULMASI, BU ANLAMDA ATILAN EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ”
Lefkoşa, 25 Kasım 18 :  Sağlık Bakanı Filiz Besim, toplumda şiddetin içselleştirilmiş ve normalleştirilmiş bir olgu olarak karşımıza çıktığını belirterek, bu konuda oluşturulacak ciddi bir politika doğrultusunda, doğru adımlar atarak hem siyasi, hem de sosyal dönüşümü sağlamanın en önemli görevlerinden olduğunu belirtti.
Besim, şiddet vakaları ve kadın cinayetleri günden güne artarken kendilerinin yürütme organı olarak bu konuda ciddi politik ve yasal adım atması, var olan mekanizmaların hayata geçmesi için ciddi efor sarf etmesi gerektiğini vurguladı.
 “KADIN DAYANIŞMASI VE MÜCADELESİNİN ÖNEMİ BÜYÜK”
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, ülkede artan şiddet olaylarına ve kadın cinayetlerine dikkat çekerek, kadın dayanışmasının ve mücadelesinin önemini bir kez daha vurguladı. 
Besim, ülkede kadınların fiziksel şiddettin yanı sıra, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, gerek iş hayatına eşit katılımda, gerekse siyasette etkin katılımda görünmez bir bariyerle karşılaşıldığını söyledi.
Ceza Yasası’nın toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde güncellenmesinin ve Aile Yasası’nda yapılan olumlu değişikliklerin bu konuda atılan ciddi adımlar arasında olduğunu dile getiren Besim, Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıklanan “Polis Şiddetle Mücadele Birimi”nin oluşturulmasının da bu anlamda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.
Besim, tüm bunların yanında sosyal dönüşümü sağlayabilmek için atılacak adımlar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hayata geçmesi gerektiğini kaydetti. Besim, tüm paydaşların gerek CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi), gerekse İstanbul Sözleşmesi’nin (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) gereklerini yerine getirmek için ciddi çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti.
OCUK İZLEME MERKEZLERİ İÇİN GEREKLİ YASANIN İVEDİLİKLE MECLİS’TEN GEÇMESİ GEREK 
Filiz Besim, Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) kurulması için gerekli yasanın ivedilikle Meclis’ten geçmesi; cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete uğrayan çocukların korunmasını ve vakaların araştırılmasına yönelik bilinçli ve etkin müdahalenin yapılabilmesi anlamında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Besim, “Şunu belirtmek isterim ki kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için stratejik bir planlama ve politika doğrultusunda tüm paydaşların gerek devlet erkleri gerekse sivil toplumun üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir “dedi. 
Şiddeti önlemek adına kadınların bilinçlendirilmesi, güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi; gerektiğini kaydeden Besim, gerek eğitim, gerekse istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanlarında eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmalarının önemine dikkat çekti. Besim, toplumsal cinsiyet eşitliğini, şiddeti ve kadın haklarını sadece bir gün konuşmak tartışmak değil hayatın her alanında eşitliğe ulaşana kadar mücadele etmenin önemine işaret etti.
Besim, “Kadının ilerlemesinin sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değil; sürdürülebilir, adil, barışçıl, eşitlikçi ve demokratik bir toplumu inşa etmenin tek yolu ve politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur” dedi.
Filiz Besim, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:
“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında gerçek anlamda uygulanacağı şiddetsiz,  sömürüsüz ve adil bir toplum diler, Sağlık Bakanlığı olarak gerek sağlık personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve şiddeti tanıma ve müdahale etme noktasında bilinçlenmedi gerekse olaylara etkin ve bilinçli müdahale için üstümüze düşeni yapacağımızın sözünü vermek isterim”
(AK/FEZ)
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