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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi Üyesi Av. Ayşe Öztabay, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele konusunun henüz ciddi bir devlet politikası haline gelmediğini savunarak, sığınma evlerinin oluşturulması başta olmak üzere, gerekli adımların ivedilikle atılmasını istedi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi Üyesi Av. Ayşe Öztabay, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele konusunun henüz ciddi bir devlet politikası haline gelmediğini savunarak, sığınma evlerinin oluşturulması başta olmak üzere, gerekli adımların ivedilikle atılmasını istedi.

26 Kasım 2014 Çarşamba 06:59
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü...
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TDP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ ÖZTABAY SIĞINMA EVLERİNİN OLUŞTURULMASI İÇİN HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDU

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi Üyesi Av. Ayşe Öztabay, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele konusunun henüz ciddi bir devlet politikası haline gelmediğini savunarak, sığınma evlerinin oluşturulması başta olmak üzere, gerekli adımların ivedilikle atılmasını istedi.

Öztabay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadına yönelik şiddet konusunda Kuzey Kıbrıs’ta durumun hiç iç açıcı olmadığını savundu.

Öztabay, Kıbrıs’ta yapılan bilimsel araştırmaların kadınların büyük oranda şiddete maruz kaldığını ortaya çıkardığını ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına yıllardır somut adım atılmadığını ileri sürdü.

Öztabay, “Eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış, bu dünyanın itici güçleridir. Bizler eğitim düzeyi, toplumsal ve mesleki statüsü her geçen gün yükselen, çeşitli alanlarda ön sıralarda yer alan kadınların haklarıyla birlikte hareket edeceğiz” dedi.

(ID/GÜL)

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