BİRİMDE, POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ KOORDİNELİ ŞEKİLDE 24 SAAT ESASINA GÖRE GÖREV YAPACAK

BAŞBAKAN ERHÜRMAN VE PGM MANAVOĞLU BASIN TOPLANTISINDA BİRİM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

ERHÜRMAN: “2018 YILININ EKİM AYINA KADARKİ DÖNEMDE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE POLİSE BAŞVURAN KADIN SAYISI 205, ALO 183 İHBAR HATTINA BAŞVURU SAYISI 16”

“2017’DE 5, 2018’DE DE ÜÇ KADIN CİNAYETİ KAYDA GEÇTİ”

“AMACIMIZ, POLİS ŞİDDETE MÜDAHALE BİRİMİ’NİN DEVREYE GİRMESİYLE ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN HEMEN ULAŞABİLECEKLERİ VE İHTİYAÇ DUYDUKLARI TÜM HİZMETLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE ALABİLECEKLERİ MEKANİZMAYI TESİS ETMEK”

“KADINA KARŞI ŞİDDET MEDENİYET KAYBIDIR. HEP BİRLİKTE DAHA FAZLA ÇALIŞACAK VE BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

MANAVOĞLU: “ÖNEMLİ BİR SORUN OLAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET SADECE KADINA FİZİKSEL VE RUHSAL ANLAMDA ZARAR VERMEKLE KALMAYIP, AYNI ZAMANDA SOSYAL AÇIDAN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ DE ENGELLEMEKTEDİR”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olan 25 Kasım’da hizmete giriyor.

Polis Genel Müdürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin koordineli şekilde 24 saat esasına göre görev yapacağı, Polis Genel Müdürlüğü binasında hizmet verecek Birimde 10 , ilçe irtibat görevlerinde ise 8 olmak üzere toplam 18 personel görev yapacak.

Ayrıca, polis müdürlüklerinde de bu konu ile ilgili irtibat görevlileri görevlendirildi, şikayetler Alo 155’e yapılabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü’nde Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Başbakan Tufan Erhürman ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu konuşma yaptı.

Toplantıda, Polis Genel Müdürlüğü’nden ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nden yetkililer de hazır bulundu.

MANAVOĞLU

Toplantıda ilk sözü alan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, kadına yönelik şiddetin sadece ülkenin değil, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu olduğuna işaret ederek, şiddetin kaynağının eşitsiz güç ilişkileri olduğunu vurguladı.

“Şiddet güçlünün, güçsüze iradesini kabul ettirme biçimidir” diyen Manavoğlu, dolayısıyla aile içinde büyüklerin küçüklere, erkeklerin kadınlara, hiyerarşi içinde üstün asta ve kadınlara uygulanan şiddetin hep aynı olduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin genelde fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet olarak karşılarına çıktığına dikkat çeken Manavoğlu, “Önemli bir sorun olan kadına yönelik şiddet sadece kadına fiziksel ve ruhsal anlamda zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerini de engellemektedir” dedi.

Giderek artan çizgide seyreden bu hak ihlalinin devam ediyor olmasının yeni ve acil önlemlerin alınmasını gerekli kıldığını ifade eden Manavoğlu, şöyle devam etti:

“KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ KALDIKLARINDA DOĞRUDAN BAŞVURDUKLARI İLK YER POLİS”

“Kadınların şiddete maruz kaldıklarında doğrudan başvurdukları ilk yerin çoğunlukla polis merkezleri olması nedeniyle kadına karşı şiddetle mücadele uygulamalarında polis önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle PGM olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla Sayın Başbakan Tufan Erhürman’ın da talimatı doğrultusunda, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım’da göreve başlayacak şekilde ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ni’ merkezi bir şube olarak oluşturmuş bulunmaktayız.”

18 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Manavoğlu, ayrıca polis müdürlüklerinde de bu konu ile ilgili irtibat görevlileri görevlendirildiğine işaret ederek, Polis Genel Müdürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin koordineli şekilde 24 saat esasına göre görev yapacak birimde; 10 personel, ilçe irtibat görevlerinde ise 8 olmak üzere toplam 18 personelin görev yapacağını anlattı.

Şiddet sorunuyla sadece polisiye uygulamalarla mücadele etmenin mümkün olmadığına işaret eden Manavoğlu, çok boyutlu bir sorun olan bu konuda kurumlar arası koordinasyonu gerçekleştirmek, etkin şekilde de koordinasyonu sürdürmek gerektiğini vurguladı.

Süleyman Manavoğlu, bu sorun ile baş edebilmek için kurumların tek bir merkez, tek bir kurum gibi çalışmasının şart olduğunu vurgulayarak, yeni kurulan birimin devlete ve örgüte hayırlı olması, şiddetin hayatın hiçbir alanında olmaması temennisini dile getirdi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da basın toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet vakalarının ülkede ciddi gündem oluşturduğuna işaret ederek, resmi verilere göre 2018 yılının ekim ayına kadarki dönemde şiddet gördüğü gerekçesiyle polise başvuran kadın sayısının 205, Alo 183 ihbar hattına başvuru sayısının 16 olarak belirlendiğini vurguladı.

2017’DE 5, 2018’DE ÜÇ KADIN CİNAYETİ…

2017 yılında polise başvuran kadın sayısının 281, ihbar hattına başvuru sayısının 16 olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, bunların yanında en acısının, 2017’de 5, 2018’de de üç kadın cinayetinin kayda geçmesi olduğunu kaydetti.

Resmi rakamların endişe verici olduğunu belirten Başbakan Erhürman, “Ancak konuyla ilgilenen herkes bilmektedir ki, kadına yönelik şiddetin boyutu her zaman resmi makamlara yapılan başvuruların gösterdiğinden daha büyüktür” dedi.

Bu durumun gerekli önlemlerin ve girişimlerin daha fazla vakit kaybetmeksizin hızla alınmasını gerektiğini gösterdiğine işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

BİRİM GÖREVLİLERİ 7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞACAK

“Yasa 2014’te yürürlüğe girmiş olmasına karşın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi geride bıraktığımız dört yıl içerisinde kurulamamıştır. Çalışma Bakanlığımız bu dönemde yürüttüğü yoğun çalışmalarla bu konudaki hazırlıkları son aşamaya getirmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde Başbakanlık olarak biz de Polis Genel Müdürlüğümüzle istişare içerisinde, görev ve yetkileri Yasanın 23’üncü maddesinde düzenlenen Polis Şiddete Müdahale Birimi’nin oluşturulması için gerekli hazırlıkları yaptık. Polis Genel Müdürlüğümüz bu amaçla 10 kişiden oluşan Polis Şiddete Müdahale Şubesi’ni merkezde oluştururken, ilçelerdeki irtibat görevlilerini da belirlemiştir. 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” münasebetiyle Birim pazartesi günü itibarıyla halkımıza hizmet sunmaya başlayacaktır.”

Yasaya göre, birim görevlilerinin, yedi gün yirmi dört saat esasıyla çalışacağını anlatan Başbakan Erhürman, şikayet ve ihbar üzerine veya kendilerinin öğrendiği veya tanık olduğu bir şiddet veya istismar olayı karşısında, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, koruma emri kararı verilinceye kadar, öncelikle mağdurun, yakınlarının ve tanıkların güvenliğini sağlayacak ve saldırganı durduracak ve uzaklaştıracak tedbirleri alacağını aktardı.

Erhürman şöyle devam etti:

“Birim görevlileri, saldırgan ve/veya şiddeti uygulayan hakkında ilgili mevzuata göre izlenecek yöntemin yanı sıra, gerektiği takdirde mağdurun acil tıbbi bakım ve tedavisinin yapılmasını ve adli raporların alınmasını ve saldırganın ve/veya şiddeti uygulayanın, mağdurun ev, iş, okul ile düzenli olarak görüştüğü arkadaşlarından ve gittiği sosyal aktivite mekanlarından uzak durmasını sağlayacak, mağdura yakın fiziki güvenlik hizmeti sunacak, mağduru ve varsa çocuklarını bir yurt veya sığınma evine veya güvenli bir yere yerleştirmek için gerekli girişimleri yapacaktır.”

BAŞVURULAR ALO 155’E YAPILABİLECEK

Bu konudaki başvuruların ALO 155 hattı kullanılarak yapılabileceğini ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, “Amacımız, Polis Şiddete Müdahale Birimi’nin devreye girmesiyle şiddet mağduru kadınların hemen ulaşabilecekleri ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri en hızlı şekilde alabilecekleri mekanizmayı tesis etmektir” dedi.

Bu Birim’in devreye girmesiyle birlikte kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir adım atılmış olacağına dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, polise yansıyanın çoğunlukla sadece fiziki şiddet vakaları olduğunu, toplumda en fazla gündem oluşturanın da fiziki şiddet olduğunu, ancak ekonomik, psikolojik ve diğer şiddet türlerinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

“KADINA KARŞI ŞİDDET MEDENİYET KAYBIDIR”

Şiddetin her şekli ile mücadele, bugün gündemlerinde olan girişim yanında, örgün ve yaygın eğitimde konunun ciddi biçimde ele alınması, kadın sığınma evlerine ilişkin olanakların artırılması, daha fazla kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasının sağlanması gibi alanlarda da ciddi adımlar atılması gerektiğini ifade eden Başbakan Erhürman, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla bu alanlardaki gelişmelerin de hız kazanacağını belirtti.

Başbakan Erhürman, “Kadına karşı şiddet medeniyet kaybıdır. Hep birlikte daha fazla çalışacak ve buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

(TUĞ/YIL) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın

Fotoğraf: Süleyman Önal