Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri…

LTB, YUVARLAK MASA TOPLANTISI VE FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri sürüyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, cuma günü saat 18:00’de LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda “Cinsiyete Dayalı Şiddet ve LTB’nin Sorumlulukları” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü ise, saat 10.00’da Kermiya Bölgesi Kemal Şemiler Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanda “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” fidan dikimi etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe halkın yanı sıra tüm sivil toplum örgütleri de davet edildi.