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Kadına şiddet artıyor

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini hastane park yerinde darp eden zanlı Ahmet İdiskut tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kadına şiddet artıyor

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini hastane park yerinde darp eden zanlı Ahmet İdiskut tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Kasım 2018 Salı 13:06
Kadına şiddet artıyor

Kadına şiddet artıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görevli polis memuru Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı. Koruk huzurda bulunan zanlı Ahmet İdiskut’un 26 Kasım tarihinde Lefkoşa'da medyana gelen "Ağır Bir Suç İşlemeye Teşebbüs ve Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Lefkoşa'da Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi önünde boşanma aşamasında olduğu eşi C.İ'yi kendisi ile barışmayı kabul etmediği gerekçesi ile rızası olmadığı halde sol elinden zorla tutarak çekip darp etmesine müteakip kullanımında bulunan EC 544 plakalı araca bindirmeye çalışmak sureti ile zorla kaçırmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Koruk olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Cennet Koruk mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının 2012 yılında yine eşi C.İ’yi darp ettiği gerekcesi ile yargılanıp mahkum edildiğini söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. 
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Ahmet İdiskut müştekiyi darp etmediğini ve zorla arabaya bindirmeye çalışmadığını söyledi. Geçmişte olan davada ise eşinin kendisinden şikayetci olmadığını ve davanın öyle sonuçlandığını iddia etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminmata yatırması ve  KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadına şiddet
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