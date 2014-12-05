Kadına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıldönümü

SİBER: “GEÇİCİ BİR DÖNEM İÇİN KOTA UYGULANMASI ÇÖZÜM OLABİLİR”

DİLEK:” BU KONULARLA İLGİLİ ZORLAYICI YASALAR YAPILARAK, KADINLARIN MECLİSTE VE İDARİ MEKANİZMALARDA DAHA ÇOK YER ALMASI SAĞLANMALIDIR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, kadınların siyasette sayısal olarak daha çok yer almasını sağlamak için siyasi parti tüzükleri ve Siyasi Partiler Yasası’nda düzenlemeler yapılırken, kadının eşit görev almasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk döneminde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümü vesilesiyle Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, ziyaretler gerçekleştiren Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) heyetini kabul etti.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, Siber’i ziyarette yaptığı konuşmada, sendikanın kadın haklarıyla ilgili hassasiyetinden dolayı her yıl 5 Aralık’ta ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kadının yer aldığı müesseselerde “saygınlık ve disiplinin” daha kolay sağlanabildiğini, bunu sendika yönetiminde kadınların yer aldığı zamanlardan bildiklerini belirten Dilek, kadınların seçme ve seçilme hakkının, idari mevkilerdeki kadın sayısının arzu edilen seviyede olması için yeterli olmadığını ve bunun değiştirilmesi için gerekli adımların atılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Sami, “Bu konularla ilgili zorlayıcı yasalar yapılarak, kadınların mecliste ve idari mekanizmalarda daha çok yer alması sağlanmalıdır.. Demokrasi diyoruz, herkes seçime katılabilir diyoruz ama kadınlarımız bir şekilde bastırılıyor ve geri plana atılıyor” dedi.

Sami Dilek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’den gerekli yasal mevzuat konusunda düzenlemede destek talep etti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise kadının iş ve siyasetteki yerinin sadece özel günlerde değil, sürekli gündemde kalması gereken bir konu olması gerektiğini ifade etti.

Siber, kadınların, hakimlik gibi bazı mevkilerde, erkekle göre çoğunlukta olduğunu ancak siyasette, üst kademe kadın yönetici, kadın siyasi parti başkanı ve kadın belediye başkanlarına bakıldığında, gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.

Kadınların üst kademe görevlerde ve siyasette temsiliyetini artırmak için ortaya daha etkin çalışma konması gerektiğini belirten Siber, KKTC’nin bu alanda Kuzey Avrupa ülkelerine göre çok geri olduğunu söyledi.

Kadının siyasette sınırlı yer almasından dolayı kadın vekil oranının yüzde 8 olduğuna işaret eden Sibel, “Bu durumda, geçici bir dönem için kota uygulanmasının çözüm olabileceğini düşünüyoruz. Kuzey Avrupa’da, kota uygulamasından sonra eşitlik sağlanabildi. Bu yüzde siyasi parti tüzükleri ve Siyasi Partiler Yasası’nda düzenlemeler yapılırken, kadının eşit görev alması sağlanmalıdır” dedi.

Siber, kadınların daha çok ön plana çıkabilmesi için daha çok toplumsal duyarlılık gösterilmesi ve medya kuruluşları tarafından daha çok destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu-İş heyetinde Kamu-İş Genel Sekreteri Erdoğan Özkan ve Mali Sekreter Pembe Yıldızev de yer aldı.