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“kadın Eğitimi Kolektifi” Pahalılığı Protesto Edecek

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Kadın Eğitimi Kolektifi yarın pahalılığı protesto edecek.

“kadın Eğitimi Kolektifi” Pahalılığı Protesto Edecek

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Kadın Eğitimi Kolektifi yarın pahalılığı protesto edecek.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
“kadın Eğitimi Kolektifi” Pahalılığı Protesto Edecek

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Kadın Eğitimi Kolektifi yarın pahalılığı protesto edecek.

Konuyla ilgili Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamada Bağımsızlık Yolu’nun organizasyonu ile gerçekleşecek mitingin Selimiye Meydanı’nda 19.00’da başlayacağı dile getirildi.

“Ekmekten süte, elektrikten suya, tüp gazdan akaryakıta her gün zam yağarken kadınlar olarak geçim sıkıntısını en çok biz omuzlarımızda hissediyoruz” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Marketteki rafın önünde çocuklarına istediği yemişi alabilecek mi hesabı yapan biz kadınlar… Devlet okulunda okutsak dahi çocuklarımızı; kitap, kayıt, kırtasiye masrafına yetişememenin ağırlığı altında ezilen de biz. Ucuz ve esnek iş gücü olarak görüldüğümüz yetmez gibi krizde işinden olanlar yine biz kadınlar. Hem evde hem iş yerinde ekonomik krizle mesaisi bitmek bilmeyenleriz biz. Yaşamlarımız doğumdan ölüme kan ter içinde geçmeyecek. Biliniz ki, kadınlar bu sömürüyü ve yoksulluğu kabullenmeyecek”

(DOĞ/ŞEB)

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