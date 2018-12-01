Kadın Eğitimi Kolektifi’nin Güz Dönemi Eğitimleri Tamamlandı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Kadın Eğitimi Kolektifi’nin Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ile iş birliği içerisinde Göçtaş lokalinde gerçekleştirdiği Güz Dönemi Eğitimleri ‘Beden Politikaları’ eğitimiyle tamamlandı.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak herkese açık gerçekleştirilen eğitimlerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminizm”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Medya ve Kadın”, “Ev İçi Emek ve Ötesi”, “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi Tarihi” ve “Beden Politikaları” konulu seminerler ve drama faaliyetleri yapıldı.

İnteraktif geçen eğitimlerin sonrasında, en az 4 eğitimi alan katılımcılar sertifika aldı.

Kadın Eğitimi Kolektifi, kış döneminde farklı bölgelerde eğitimler düzenlemeye devam edecek.

(AK/YIL)