Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Hükümete “sosyal Önlem De Alın” Çağrısı

Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Kadın Eğitimi Kolektifi, hükümetin sadece ekonomik değil sosyal önlemler de alması gerektiğini kaydederek, “Ev içi şiddet konusunda önlem alınması her zamankinden önemli” açıklamasında bulundu.

Kadın Eğitimi Kolektifi, her bölgede şiddet önleme merkezleri ve kadın sığınma evleri açılması, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bütçesinin artırılması gibi sosyal önlemlerin hemen hayata geçirilmesini istedi.

“Sermayeyi değil, halkı rahatlatacak ekonomik önlemlerin alınması konusunda hükümeti uyarıyoruz” açıklamasında bulunan Kadın Eğitimi Kolektifi, ucuz ve esnek iş gücü olarak görülen ve böyle çalıştırılan kadınların ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimlerin başında geldiğine işaret etti.

Kadınların giderek eve bağımlı hale geldiğini belirten kolektif, “Ödenemeyen kiralar, taksitler, okul harçları insanları sadece ekonomik olarak değil psikolojik olarak da etkiliyor. Bu günlerde devletin ev içi şiddeti önleyici ve koruyucu önlemler alması her zamankinden daha önemli” açıklamasında bulundu.

Ücretsiz eğitimin, sağlığın, ulaşımın ve barınmanın hak olduğunu vurgulayan Kadın Eğitimi Kolektifi, hükümetten talep ettiği 10 maddelik sosyal önlem paketini yazılı açıklamayla şöyle duyurdu:

“Her bölgede şiddet önleme merkezleri ve kadın sığınma evleri açılsın. ALO 183 hattı tam teşekküllü şekilde hizmete geçirilsin. Çocukları istismardan ve şiddetten koruyacak takip programları hayata geçirilsin. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından bağlanan yoksulluk maaşı artırılsın. Ev içi şiddette koruma emri alınabilmesi için yasada öngörülen Adli Yardım derhal hayata geçirilsin. Bu hizmetleri sağlayabilmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne sosyal hizmet görevlisi istihdam edilsin ve daireye daha fazla bütçe ayrılsın. Okul öncesi yaştaki çocukların kaliteli eğitim alabileceği ücretsiz, kamusal kreşler kurulsun. Asgari ücret artırılsın.”

(RÇ/FEZ)