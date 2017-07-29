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29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:32

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden "ev İçi Emek Ve Ötesi" Semineri

&nbsp;Yaz dönemi programı çerçevesinde seminer ve drama atölyelerine Lefkoşa'da devam eden Kadın Eğitimi Kolektifi pazartesi günü &#34;Ev İçi Emek ve Ötesi&#34; konulu seminer düzenliyor

Kadın Eğitimi Kolektifi'nden 'ev İçi Emek Ve Ötesi' Semineri
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Lefkoşa, 29 Temmuz 17 (.): Yaz dönemi programı çerçevesinde seminer ve drama atölyelerine Lefkoşa'da devam eden Kadın Eğitimi Kolektifi pazartesi günü "Ev İçi Emek ve Ötesi" konulu seminer düzenliyor.

Baraka Kültür Merkezi'nin Kızılbaş'taki lokalinde gerçekleşecek etkinlik saat 19.30'da başlayacak.

Toplam altı seminerlik bir çalışmadan oluşan program dahilinde geçtiğimiz haftalarda "Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet", "Kıbrıs'ta Kadın Hareketi" ve "Kadına Yönelik Şiddet" konuları ele alınmış ve ilgi ile takip edilmişti.

"Ev İçi Emek ve Ötesi" seminerinin ardından ise 7 Ağustos Pazartesi "Medya ve Kadın", 8 Ağustos Salı "Beden Politikaları" konulu seminerler gerçekleştirilecek.

(FEZ)

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