Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Çağrı: “özel Sektörde Kadını Gören Bir Sendika”

Kadın Eğitimi Kolektifi, “kamusal eğitim, sağlık gibi temel hakların ücretsiz kullanımı ve kadın emeğinin sömürüden kurtulup özgürleşmesi mücadelesi verecek, özel sektörde kadını gören bir sendikal örgütlenme” çağrısı yaptı.

Lefkoşa, 26 Eylül 17 (.): Kadın Eğitimi Kolektifi, “kamusal eğitim, sağlık gibi temel hakların ücretsiz kullanımı ve kadın emeğinin sömürüden kurtulup özgürleşmesi mücadelesi verecek, özel sektörde kadını gören bir sendikal örgütlenme” çağrısı yaptı.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamada, “Gazimağusa’daki bir iş yerinde okul parasını ödeyebilmek için çalışan ve maaşını alamadığından ‘olay çıkardığı’ gerekçesiyle tutuklanan genç kadının basında yer alan haberinin, ülkede yaygın olan kadın emeği sömürüsünü gün yüzüne çıkardığı” kaydedildi.

Açıklamada, uzun saatler düşük ücretle çalıştırılmak, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmaması gibi özel sektör emekçilerinin genel olarak uğradığı hak ihlalleri yanında, özel sektör emekçisi kadınların iş yerinde ayrımcılığa, mobbing’e ve tacize uğradığı ifade edildi.

Adada pek çok göçmen işçinin, çalışma yaşamını tekinsiz hale getiren kayıtsız çalıştırılma ile karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, “Ucuz iş gücü olarak görülüp kayıtsız olarak çalıştırılan göçmen işçiler çalışma haklarından yoksun bırakılırken, bu konuda yetkili bakanlığın son icraatı ‘Çalışma Affı’ çıkararak kayıtsız işçi çalıştıran patronlara ceza indirimine gitmek olmuş, deyim yerindeyse kayıtsızlık teşvik edilmişti” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Göçmen, emekçi bir kadın olarak üç kat ezilen kız kardeşimizin isyanı, özel sektör emekçisi kadınlara uygulanan baskı ve sömürünün en net göstergesidir. Ne patronların menfaatini gözetmeyi kendine görev edinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarının, ne de mevcut yasal düzenlemelerin özel sektör emekçilerini koruyabildiği ortadadır. Kadın Eğitimi Kolektifi olarak, gerek kamusal eğitim, sağlık gibi temel haklarımızı ücretsiz olarak kullanabilmemiz; gerekse kadın emeğinin bu ağır sömürüden kurtulup özgürleşmesi mücadelesi için elzem olan özel sektörde kadını gören bir sendikal örgütlenme için çağrı yapıyoruz.”

Kadın Eğitimi Kolektif açıklamasında, “Patron aleyhine hiçbir soruşturma yapmaksızın haksızlığa maruz kaldığı için isyan eden kız kardeşimize gücü yeten polisi kınadığımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadeleri de yer aldı.

(GÖZ/GUR)