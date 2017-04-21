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21 Nisan 2017 Cuma 16:29

Kadın Eğitimi Kolektifi Kadın Cinayetlerini Protesto Etti

Kadın Eğitimi Kolektifi, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerini Başbakanlık önündeki eylemle protesto etti.

Kadın Eğitimi Kolektifi Kadın Cinayetlerini Protesto Etti
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BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPAN KADINLAR, ART ARDA İŞLENEN CİNAYETLERE KARŞI ACİL ÖNLEM İSTEDİ

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Kadın Eğitimi Kolektifi, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerini Başbakanlık önündeki eylemle protesto etti.

Bugün 17.00’de başlayan iki saatlik eylemde, art arta işlenen cinayetler sonucu hayatını kaybeden Gamze Pehlivan ile Burcu Okumuş anıldı, oturma eylemi gerçekleştirildi.

Eylemde, “Kadın Cinayetleri Politiktir”, Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız”,  Yasta Değil, İsyandayız” “Beden Sömürüsüne Son” yazılı pankartlar dikkat çekerken, “Şiddet Her Yerde Devlet Nerede”,  “Cami Değil Sığınma Evi”, “Erkek Vuruyr, Devlet Korumuyor”, “Erkek Adaleti Değil, Gerçek Adalet” şeklinde sloganlar da atıldı.

ŞANSAL: “TESADÜF DEĞİL”

Eyleme katılan tüm örgütler adına ortak basın açıklaması yapan Kadın Eğitmi Kolektifi’nden Nazen Şansal, kadına şiddetin arttığını ve şiddette son nokta olan iki cinayet yaşadığını söyledi.

Şansal, cinayetlerin tesadüf olmadığını ve kadına şiddete karşı devlet politikası olmadığı için işlendiğini belirtti.

Devletin tek bir sığınma evi dahi bulunmadığını kaydeden Şansal, kadın cinayetleri ve erkek şiddetinin politik olduğunu, devletin acil önlem alması gerektiğini kaydetti.

Nazen Şansal, kadın cinayetlerinin ataerkil sistemin sonucu olduğunu da ifade etti.

SIĞINMA EVİ OLMAMASI ELEŞTİRİLDİ

Eyleme katılarak destek veren Baraka, TDP, Bağımsızlık Yolu, Kuir Kıbrıs, Pir Sultan Abdal Derrneği ve DAÜ Mor Kadın Platformu temsilcileri de açıklama yaparak kadın cinayetlerini kınadılar.

Açıklamalarda devletin sığınma evi olmaması eleştirilerek, sığınma evi için toplanan 11 bin imzanın hükümet yetkilileri trafından görmezden gelindiği kaydedildi.

Kadına şiddeti görmezden gelenlerin şiddeti uygulayanlar kadar suçlu oldukları belirtilerek,  ülkede her 3 kadından birinin şiddete uğradığı, devletin emekçi kadınları şiddete karşı korumasız bıraktığı belirtildi.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Yılmaz Yakar  Fotoğraf: Hüseyin Sayıl 

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