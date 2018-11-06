Kadın Eğitimi Kolektifi Güz Dönemi Eğitimlerine Başladı

İLK EĞİTİM “FEMİNİZM VE TOPLUMSAL CİNSİYET” KONUSUNDA YAPILDI

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Kadın Eğitimi Kolektifi, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği iş birliğinde güz dönemi eğitimlerine başladı.





Kadın Eğitimi Kolektifi’nden verilen bilgiye göre, eğitimler “Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet” konulu seminerle başladı. Seminerde, “Feminizm nedir, ne değildir?” soruları açıklığa kavuşturuldu.Bir sonraki seminer “Kadına Yönelik Şiddet” konusunda 8 Kasım Perşembe saat 18.30’da yapılacak. Seminerler, 12 Kasım Pazartesi “Medya ve Kadın”, 19 Kasım Pazartesi “Ev İçi Emek ve Ötesi”, 26 Kasım Pazartesi “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi Tarihi” ve 29 Kasım Perşembe ise “Beden Politikaları” konularıyla devam edecek.Kadın ve erkeklerin katılımına açık ve ücretsiz olan seminerlerin en az dördüne katılanlara sertifika verilecek.Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği lokalinde yapılan seminerlere kayıt için 0548 842 02 72 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI