

Lefkoşa, 22 Temmuz 18 (TAK): Kadın Eğitimi Kolektifi, 24 Temmuz Salı akşamı saat 20.00\'de Lefkoşa AKM\'de "Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı" konulu konferans düzenliyor.

Konuşmacı olarak Gelişim Psikoloğu Doç. Dr. Fatih Bayraktar\'ın konuk olacağı konferansta konu ile ilgili bilgiler verilecek ve katılımcıların soruları yanıtlanacak. Ücretsiz ve halka açık olan konferansa, aileler, eğitimciler, çocuk hakları savunucuları ve çocuklarla ilgili faaliyet yapan örgütler özellikle davet edildi.

Kolektiften yapılan davet ve açıklama şöyle:

“Son zamanlarda birbiri ardına yaşanan çocuk istismarı ve cinayetleri toplumumuzu derinden etkiledi. Elimizden gelen sadece üzülmek mi? Hayır. Seyirci kalmak mümkün mü? Hayır, değil. Biz büyükler, ne yapabiliriz onlar için? Acil tarafından, dünyayı güvenilir bir yer haline getirmeli, onların minik ve güvenli adımlar atabilmeleri için uygun bir ortam sağlamalıyız.

Farklı kültürlerde taciz olarak algılanan temas, bizim kültürümüzde sevecenliğin ve iletişimin bir parçası iken nasıl önlemler alabiliriz? Bir çocuğun başını saf ve iyi niyetlerle okşayan insanlar ile kötü niyetli olan diğerlerini nasıl ayırt edebiliriz? Korku duyarak, saklanarak mı başa çıkacağız? Tabii ki hayır. Hep birlikte öğrenerek, bilinçlenerek güçleneceğiz. Çünkü ülkemizde de hissedilen neoliberalmuhafazakarlaşmayı kavramaz ve buna karşı nasıl mücadele edeceğimizi bilmezsek, kadına ve çocuğa şiddet ve istismar olayları ne yazık ki artarak devam edecektir.

Biz, Kadın Eğitimi Kolektifi olarak, 24 Temmuz Salı akşamı saat 20:00’de Lefkoşa AKM\'de "Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı" isimli konferansı düzenledik. Açılış konuşmasını Kadın Eğitimi Kolektifi üyemiz Didem Koçak\'ın yapacağı etkinlikte, Gelişim Psikoloğu Doç. Dr. Fatih Bayraktar konuyla ilgili bilgiler vererek soruları yanıtlayacak. Konferans halka açık ve ücretsiz olacaktır.”

(AK/ÖK)

