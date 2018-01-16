“KADIN, ŞİDDET VE MEDYA” SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Kadın, Şiddet ve Medya” konulu seminer dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde (KTGB) gerçekleştirildi.



Avrupa Komisyonu’nun AB Bilgi Merkezi ve KTGB işbirliğinde Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği seminerde, kadına karşı şiddetle mücadelede medyanın rolüne dikkat çekildi.



Gazeteciler Birliğinden verilen bilgiye göre, gazeteci, medya uzmanı ve yeni seçilen bazı kadın milletvekillerinin katıldığı seminerde, kadına karşı şiddetle mücadele hakkında farkındalığın önemi vurgulandı.



Seminerin açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Basın Müşaviri Kezban Akansoy ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu yaptı.



Seminer, Bianet Kadın ve LGBTI haberleri Editörü Çiçek Tahaoğlu tarafından verildi.



Katılımcılarla bu konudaki tecrübelerini paylaşan Tahaoğlu, tavsiyelerde bulundu.



Tahaoğlu, haber yayın organlarının, yazılı kelimelerin anlatısını çerçeveleme biçimiyle, hikâyelerindeki özneleri güçlendirme veya güçsüz kılma kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti.



Tahaoğlu, kadına ve kızlara karşı şiddetin küresel ölçekte ve oranlarda ciddi bir sorun olduğunu kaydederek, AB’deki her 3 kadından birinin 15 yaş itibarıyla fiziksel veya cinsel şiddette; profesyonel mesleklerde çalışan veya üst kademe yöneticisi olan kadınların yüzde 75’ininse cinsel tacize maruz kaldığını hatırlattı.