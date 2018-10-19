Kadın Eğitimi Kolektifi: “Devlet çocukları korumakta yetersiz kalıyor, önlem alma konusunda başarılı olamıyor”

“ÇOCUKLARI KORUYUCU TAKİP PROGRAMLARI İVEDİ OLARAK GELİŞTİRİLMELİ”



“YAŞAYAN TÜM ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ”



Kadın Eğitimi Kolektifi, devletin çocukları korumakta yetersiz kaldığını, önlem almak konusunda başarılı olamadığını kaydetti ve çocukları koruyucu takip programlarının ivedi olarak geliştirilerek ülke sınırlarında yaşayan tüm çocukların güvenliğinin sağlanabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın Eğitimi Kolektifi adına açıklamaya yapan Didem Koçak, çocuklarla ilgili mevzuatta esas yetkili kabul edilen Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü’nü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’i göreve çağırdı.

Bir çok kız çocuğunun, ‘kız çocuğu olmanın’ şanssızlığını yaşadığını ifade eden Koçak, bir çok çocuğun kendisini yasal olarak korumak ve bakmakla yükümlü ebeveyninin istismarına uğradığını dile getirdi.

“DEVLET ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN GEREKEN TÜM ÖNLEMLERİ ALDI MI?”

Koçak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tür olaylar karşısında öfkeleniyoruz, endişe duyuyoruz ancak bu duyguları yaşarken bir yandan da şunu sormaktan kaçınmamalıyız. Asli görevi sınırları içerisinde yaşayan kimselerin beden bütünlüğünü, vücut dokunulmazlığını, can güvenliğini korumak olan devlet çocukları koruyabiliyor mu? Ya da korumak için, olması gereken tüm önlemleri aldı mı? Elbette ki gelinen noktada, yetkililer görevlerini icra etmekteler. Peki tüm bunlar yaşanmadan önce olacaklar önlenebilir miydi?”

“AİLE İÇİNDE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEYEN ÇOCUK NE YAPMALI”

“Aile içinde kendini güvende hissetmeyen bir çocuk ne yapması gerektiğini biliyor mu?” sorusunu soran Koçak, “Çocuğu bırakalım, öğrencisi çocuğun güvenliğinden şüphe eden öğretmenler dahi, çocukları koruyucu bir mekanizmanın yoksunluğundan çocuğa yardım etmek konusunda eli kolu bağlı kalıyor” dedi.

“…KONULARI EĞİTİM MÜFREDATINA GİRMELİ”

Sosyal hizmetlerin, sağlık birimlerinin, okulların koordine içerisinde çalışacağı çocukları koruyucu bir mekanizma oluşturulması önerisini ifade eden Koçak, “Çocuk hakları, çocukların beden bütünlüğü ve cinsel dokunulmazlığı konuları eğitim müfredatımızın genel ve vazgeçilmez bir parçası haline gelse, çocuklar küçük yaşlardan bilinçlenerek kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrenseler çocuk istismarı vakaları azalmaz mıydı?” diye devam etti.

Koçak, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri ‘Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı’ konferansı sonucu tamamladıkları çalışmayı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını da ifade etti.

