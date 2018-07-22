banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Kadın Eğitimi Kolektifi, “Çocukların Beden Bütünlüğü Ve Yaşam Hakkı“ Konulu Konferans Düzenliyor

Kadın Eğitimi Kolektifi, 24 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Lefkoşa AKM'de

Kadın Eğitimi Kolektifi, “Çocukların Beden Bütünlüğü Ve Yaşam Hakkı“ Konulu Konferans Düzenliyor

Kadın Eğitimi Kolektifi, 24 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Lefkoşa AKM'de

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
Kadın Eğitimi Kolektifi, “Çocukların Beden Bütünlüğü Ve Yaşam Hakkı“ Konulu Konferans Düzenliyor


 Kadın Eğitimi Kolektifi, 24 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Lefkoşa AKM'de "Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı" konulu konferans düzenliyor.
Konuşmacı olarak Gelişim Psikoloğu Doç. Dr. Fatih Bayraktar'ın konuk olacağı konferansta konu ile ilgili bilgiler verilecek ve katılımcıların soruları yanıtlanacak. Ücretsiz ve halka açık olan konferansa, aileler, eğitimciler, çocuk hakları savunucuları ve çocuklarla ilgili faaliyet yapan örgütler özellikle davet edildi.
Kolektiften yapılan davet ve açıklama şöyle:
“Son zamanlarda birbiri ardına yaşanan çocuk istismarı ve cinayetleri toplumumuzu derinden etkiledi. Elimizden gelen sadece üzülmek mi? Hayır. Seyirci kalmak mümkün mü? Hayır, değil. Biz büyükler, ne yapabiliriz onlar için? Acil tarafından, dünyayı güvenilir bir yer haline getirmeli, onların minik ve güvenli adımlar atabilmeleri için uygun bir ortam sağlamalıyız.
Farklı kültürlerde taciz olarak algılanan temas, bizim kültürümüzde sevecenliğin ve iletişimin bir parçası iken nasıl önlemler alabiliriz? Bir çocuğun başını saf ve iyi niyetlerle okşayan insanlar ile kötü niyetli olan diğerlerini nasıl ayırt edebiliriz? Korku duyarak, saklanarak mı başa çıkacağız? Tabii ki hayır. Hep birlikte öğrenerek, bilinçlenerek güçleneceğiz. Çünkü ülkemizde de hissedilen neoliberalmuhafazakarlaşmayı kavramaz ve buna karşı nasıl mücadele edeceğimizi bilmezsek, kadına ve çocuğa şiddet ve istismar olayları ne yazık ki artarak devam edecektir.
Biz, Kadın Eğitimi Kolektifi olarak, 24 Temmuz Salı akşamı saat 20:00’de Lefkoşa AKM'de "Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı" isimli konferansı düzenledik. Açılış konuşmasını Kadın Eğitimi Kolektifi üyemiz Didem Koçak'ın yapacağı etkinlikte, Gelişim Psikoloğu Doç. Dr. Fatih Bayraktar konuyla ilgili bilgiler vererek soruları yanıtlayacak. Konferans halka açık ve ücretsiz olacaktır.”
 

banner288
Son Güncelleme: 22.07.2018 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Temmuz 2018 Pazartesi Gündemi
23 Temmuz 2018 Pazartesi Gündemi
Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü heyetini kabul etti
Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü heyetini kabul etti
Boğaz Piknik Alanı temizlendi
Boğaz Piknik Alanı temizlendi
Yavru kaplumbağalar denizle buluşuyor
Yavru kaplumbağalar denizle buluşuyor
Ydü Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’daki Uluslararası Konferansta 2 Makaleyle Temsil Edildi
Ydü Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’daki Uluslararası Konferansta 2 Makaleyle Temsil Edildi
Çaluda Koop-iş Sendikasının Genel Kuruluna Katıldı
Çaluda Koop-iş Sendikasının Genel Kuruluna Katıldı
Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor
Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor
Çavuşoğlu Yarın KKTC’ye Geliyor...
Çavuşoğlu Yarın KKTC’ye Geliyor...
Ataoğlu: “Otelciliğin Gelişmesi Turizmin Gelişmesi İçin Şart”
Ataoğlu: “Otelciliğin Gelişmesi Turizmin Gelişmesi İçin Şart”
Tatar: “Sorunları Geride Bırakarak Ekonomik Kalkınmayı Başarmak KKTC’nin Birinci Gündem Maddesi Olması Gerekir”
Tatar: “Sorunları Geride Bırakarak Ekonomik Kalkınmayı Başarmak KKTC’nin Birinci Gündem Maddesi Olması Gerekir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim