“Kaderini belirleme hakkına saygı gösterilmeli”

Hasan Yılmaz Işık, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasına verdiği desteğe dikkat çekerken, Kıbrıs Türk Halkının haklarını korumada Birlemiş Milletler’in yetersiz kaldığını ifade etti.
KKTC’nin varlığının Kıbrıs Türk halkının insani haklarının güvence altına alınmasını zorunlu kılan geri çevrilemez tarihi bir sürecin sonucu olduğunu kaydeden Işık, Birleşmiş Milletler’in “bir halkın kendi kaderini belirleme” hakkına saygı göstermesini istedi.
Hasan Yılmaz Işık, AB içerisinde, iki üye devletin entegrasyonu ile Kıbrıs’ta çözümün mümkün olabileceğini de iddia etti.