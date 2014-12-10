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“Kaderini belirleme hakkına saygı gösterilmeli”

KKTC İnsan Hakları Derneği, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Lefkoşa AKM’de, “İnsan Hakları ve Kıbrıs Sorununda Uluslararası Hukuk, BM Güvenlik Konseyi’ne rağmen, KKTC’nin Varlığını Tanımaktadır” konulu konferans düzenlendi.

“Kaderini belirleme hakkına saygı gösterilmeli”

KKTC İnsan Hakları Derneği, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Lefkoşa AKM’de, “İnsan Hakları ve Kıbrıs Sorununda Uluslararası Hukuk, BM Güvenlik Konseyi’ne rağmen, KKTC’nin Varlığını Tanımaktadır” konulu konferans düzenlendi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 16:13
“Kaderini belirleme hakkına saygı gösterilmeli”
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Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaklaşık iki milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliğini kabul eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın devlet adamı ilan edildiğini söyledi.

Hasan Yılmaz Işık, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasına verdiği desteğe dikkat çekerken, Kıbrıs Türk Halkının haklarını korumada Birlemiş Milletler’in yetersiz kaldığını ifade etti.

KKTC’nin varlığının Kıbrıs Türk halkının insani haklarının güvence altına alınmasını zorunlu kılan geri çevrilemez tarihi bir sürecin sonucu olduğunu kaydeden Işık, Birleşmiş Milletler’in “bir halkın kendi kaderini belirleme” hakkına saygı göstermesini istedi.

Hasan Yılmaz Işık, AB içerisinde, iki üye devletin entegrasyonu ile Kıbrıs’ta çözümün mümkün olabileceğini de iddia etti. 
Son Güncelleme: 10.12.2014 16:14
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