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Kaderin böylesi

KADERİN BÖYLESİ

Kaderin böylesi

01 Nisan 2018 Pazar 12:10
KADERİN BÖYLESİ
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Yasa dışarı yollardan çıktığı Kıbrıs’a 14 yıl sonra yargılanmak için geri gelen ve teminatla serbest bırakılan 45 yaşındaki Adnan Konuguş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta yaralama sucudan dolayı askıda davası varken yasa dışı yollardan ülkeden kaçtıktan 14 yıl sonra geri gelerek polise teslim olan 45 yaşındaki Adnan Konuguş dün gece trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin İstanbul ilinde bir dönem polis muhabiri olarak çalıştığı öğrenilen Konuguş,  Güzelyurt –Yuvacık’ta meydana gelen kazada yaşama veda etti. Bu arada Konuguş’un ölümüyle 2018 yılı Ocak ayından itibaren kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu.

Ağaçlara çarptı, yaşamı son buldu

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün gece saat 21.50’de meydana geldi.  Güzelyurt -Yuvacık Anayolu 0-1'inci km'leri arasında meydana gelen kaza, Güzelyurt istikametine doğru PT 370 plakalı aracı ile seyreden Adnan Konuguş’un yolun solundan çıkarak narenciye bahçesi içerisinde bulunan ağaçlara çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü Adnan Konuguş, aldığı ağır yaralardan dolayı olay yerinde yaşamını yitirdi.

14 yıl sonra geldi, acı kaderi yaşadı

Öte yandan yıllar önce Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve yaralama suçu işleyen Konuguş, askıda davaları varken 2003 yılı Mayıs ayında Girne Turizm Limanı’ndan kayıt yaptırmadan çıkış yapmıştı. Konuguş, 14 yıl sonra 25 Eylül 2017 tarihinde yine aynı limandan giriş yapmak isterken yakalanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Konuguş’un gelmeden önce polise haber verdiği belirtilirken, 26 Eylül 2017 tarihinde yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Diyalog

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