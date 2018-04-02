Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114995
ALTIN
169.686
DOLAR
3.9627
STERLİN
5.5683
EURO
4.8861
ZORLU TÖRE HASTANEYE KALDIRILDI
ZORLU TÖRE HASTANEYE KALDIRILDI
Voyvodalık bu kez Lefke’de
Voyvodalık bu kez Lefke’de
Bacağını çapa makinesine kaptırdı
AĞIR YARALANDI
Nöbetçi Askerleri Geçemedi
NÖBETÇİ ASKERLERİ GEÇEMEDİ
banner256

KADERİN BÖYLESİ

Kaderin Böylesi

KADERİN BÖYLESİ

Kaderin Böylesi

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:28
KADERİN BÖYLESİ
banner238

Yasa dışarı yollardan çıktığı Kıbrıs’a 14 yıl sonra yargılanmak için geri gelen ve teminatla serbest bırakılan 45 yaşındaki Adnan Konuguş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta yaralama sucudan dolayı askıda davası varken yasa dışı yollardan ülkeden kaçtıktan 14 yıl sonra geri gelerek polise teslim olan 45 yaşındaki Adnan Konuguş dün gece trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin İstanbul ilinde bir dönem polis muhabiri olarak çalıştığı öğrenilen Konuguş,  Güzelyurt –Yuvacık’ta meydana gelen kazada yaşama veda etti. Bu arada Konuguş’un ölümüyle 2018 yılı Ocak ayından itibaren kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu.

Ağaçlara çarptı, yaşamı son buldu

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün gece saat 21.50’de meydana geldi.  Güzelyurt -Yuvacık Anayolu 0-1'inci km'leri arasında meydana gelen kaza, Güzelyurt istikametine doğru PT 370 plakalı aracı ile seyreden Adnan Konuguş’un yolun solundan çıkarak narenciye bahçesi içerisinde bulunan ağaçlara çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü Adnan Konuguş, aldığı ağır yaralardan dolayı olay yerinde yaşamını yitirdi.

14 yıl sonra geldi, acı kaderi yaşadı

Öte yandan yıllar önce Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve yaralama suçu işleyen Konuguş, askıda davaları varken 2003 yılı Mayıs ayında Girne Turizm Limanı’ndan kayıt yaptırmadan çıkış yapmıştı. Konuguş, 14 yıl sonra 25 Eylül 2017 tarihinde yine aynı limandan giriş yapmak isterken yakalanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Konuguş’un gelmeden önce polise haber verdiği belirtilirken, 26 Eylül 2017 tarihinde yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Diyalog

 

Anahtar Kelimeler:
Adnan KonuğuşKazaölümlü Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp’ın yeni özellikleri ortaya çıktı
WhatsApp’ın yeni özellikleri ortaya çıktı
KAYIP ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH TOPRAĞA VERİLDİ
KAYIP ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH TOPRAĞA VERİLDİ
DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI
DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI
TC ile KKTC Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması Yapıldı
TC ile KKTC Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması Yapıldı
YAFA PORTAKAL ŞÖLENİ LEFKE’DE YAPILDI
YAFA PORTAKAL ŞÖLENİ LEFKE’DE YAPILDI
ZORLU TÖRE HASTANEYE KALDIRILDI
ZORLU TÖRE HASTANEYE KALDIRILDI
Şahali: Antlaşmaya aykırı davranıldı
Şahali: Antlaşmaya aykırı davranıldı
 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2012 yılında dünyada yaklaşık 14 milyon yeni kanser olgusu saptanmıştır.
 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2012 yılında dünyada yaklaşık 14 milyon yeni kanser olgusu saptanmıştır.
EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
EOKA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Şilluris: "Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi"
Şilluris: "Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim