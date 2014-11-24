Kadem 1. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi

GÜRPINAR: "ÖZEL SEKTÖRDE KADIN İSTİHDAMI YETERLİ DEĞİLKEN KAMUDA EŞİT. ANCAK KAMUDA ÜST YÖNETİMLERDE DAHA FAZLA KADIN YER ALMALI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, KKTC’de bazı alanlara bakıldığında kadınların yeterli istihdamının sağlanamadığının görüldüğünü, kadın istihdamının genelde kamuda yoğunlaştığını, bu alandaki kadın-erkek istihdamının hemen hemen eşit olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlediği "Kadın ve Adalet Zirvesi"nde konuşan Gürpınar "Kamuda üst yönetimde kadın oranı artmalı" ifadelerini kullandı.

Gürpınar, KKTC’de bazı alanlara bakıldığında kadınların yeterli istihdamının sağlanamadığının görüldüğünü, kadın istihdamının genelde kamuda yoğunlaştığını, bu alandaki kadın-erkek istihdamının hemen hemen eşit olduğunu söyledi.

Kamuda kadın-erkek istihdamının eşit olmasına rağmen üst kademe yöneticileri arasında kadın payının yüzde 10 olduğunu dile getiren Gürpınar, KKTC Meclisindeki 50 milletvekilinden sadece 4'ünün kadın olduğunu aktardı.

Gürpınar, gelir veya eğitim seviyesinin yükselmesinin aile içi şiddeti azalttığı kanısı bulunduğunu ancak KKTC'de yaptıkları araştırmalara göre aile içi şiddetin toplumun her kesiminde olduğunu kaydetti.

Kadın istihdamına yönelik faaliyetlerini anlatan Gürpınar, "Kadın istihdam eden işletmelere 4 yıl boyunca sosyal güvenlik primlerini devlet sağlıyor. Bu proje sayesinde son 1 yılda 1458 kadın istihdam edildi" dedi.